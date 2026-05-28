ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου για την προσφορά επιχειρήσεων στους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου (Γραφείο Παιδείας) ευχαριστεί τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Σπανού «Domes Resort» και την εταιρεία ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε για την διάθεση εμφιαλωμένων νερών στις σχολικές μονάδες του δήμου που θα διατεθούν στους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων.
Θερμές ευχαριστίες στον Σύλλογο Εστίασης Αγίου Νικολάου για την διάθεση πρωινού στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Λασιθίου (2ο Γυμνάσιο).
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στους μαθητές μας.
Μαρία Γάλλου
Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Κρήτη ποντάρει στους Ινδικούς γάμους –...

0
Ο γαμήλιος τουρισμός ως «όχημα» για είσοδο στην αγορά...

Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, και Αντιδημάρχου...

0
Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, ο...

Η Κρήτη ποντάρει στους Ινδικούς γάμους –...

0
Ο γαμήλιος τουρισμός ως «όχημα» για είσοδο στην αγορά...

Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, και Αντιδημάρχου...

0
Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, ο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, και Αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Α.Ι. Βαρδάκη, προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Επόμενο άρθρο
Η Κρήτη ποντάρει στους Ινδικούς γάμους – Διαρκούν ως 7 μέρες, έχουν εκατοντάδες καλεσμένους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γιατί τελειώνουν Market Pass και επιδόματα; Το «κραχ» και το Plan B του Μαξίμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα κλειστά Στενά του Ορμούζ φέρνουν «μαύρες τρύπες» σε...

Πανελλαδικές 2026: Aυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο που θα λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Παρασκευή 29 Μαϊου η έναρξη των Εξετάσεων. Aυξημένα θα...

Ολυμπιακός: Δείτε τη… μαγεία στο ΣΕΦ, μεγάλη ερυθρόλευκη γιορτή για την κατάκτηση της Euroleague(pics)

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια γιορτή πέρα για πέρα Ολυμπιακή, με... κερασάκι την...

Πρωτοφανής καύσωνας «πνίγει» την Ευρώπη: Σε τροχιά ιστορικών ρεκόρ η παγκόσμια θερμοκρασία

ΠΚ team ΠΚ team -
Μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου θερμική έξαρση βρίσκεται ο...