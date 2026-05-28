Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, και Αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Α.Ι. Βαρδάκη, προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Ιωάννης Βαρδάκης, απευθύνουν προς τους μαθητές και τις μαθήτριες τα ακόλουθα μηνύματα:

Ο Δήμαρχος Χανίων στο μήνυμά του επισημαίνει:

«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις σηματοδοτούν μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη ζωή των νέων μας, μια περίοδο γεμάτη προσδοκίες, προσπάθεια και όνειρα για το μέλλον. Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκονται αμέτρητες ώρες μελέτης, επιμονής και προσωπικού αγώνα, που αξίζουν ήδη την αναγνώριση όλων μας.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτό που έχει πραγματική αξία είναι να συνεχίσετε να προχωράτε με πίστη στις δυνατότητές σας, με αισιοδοξία και δύναμη. Η ζωή δεν καθορίζεται από μία μόνο στιγμή ή μία δοκιμασία, αλλά από τη συνέπεια, την προσπάθεια και τη θέληση να συνεχίζουμε να κυνηγάμε τους στόχους μας.

Ιδιαίτερα όμως αυτές τις ημέρες, αξίζει να σταθούμε και στους γονείς. Στους ανθρώπους που περπατούν σιωπηλά δίπλα στα παιδιά τους σε κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής· που μοιράζονται την αγωνία, την πίεση, την κούραση, αλλά και την ελπίδα τους. Είναι εκείνοι που στερούνται, ενθαρρύνουν, στηρίζουν και προσπαθούν καθημερινά να δώσουν δύναμη και ασφάλεια στα παιδιά τους, συχνά βάζοντας στην άκρη τις δικές τους αγωνίες.

Η παρουσία, η αγάπη και η πίστη τους αποτελούν ίσως το σημαντικότερο στήριγμα για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια σε αυτή τη δοκιμασία. Όπως πολύτιμη είναι και η συμβολή των εκπαιδευτικών, που με αφοσίωση και ευθύνη συνοδεύουν τους νέους μας σε αυτή την απαιτητική πορεία.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους καλή επιτυχία, καθαρό μυαλό και η προσπάθειά σας να ανταμειφθεί όπως επιθυμείτε. Με πίστη, ψυχραιμία και αισιοδοξία, να θυμάστε πως κάθε τέλος αποτελεί και μια νέα αρχή.»

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Ιωάννης Βαρδάκης, τονίζει:

«Βρίσκεστε μπροστά σε μία απαιτητική αλλά σημαντική εμπειρία, που αποτελεί έναν μόνο σταθμό στη μεγάλη πορεία της ζωής σας. Οι εξετάσεις αυτές δεν μπορούν να ορίσουν ούτε

την αξία σας ούτε τα όνειρά σας. Εκείνο, που μετρά πραγματικά, είναι η προσπάθεια που καταβάλατε, η δύναμη που δείξατε και η πίστη που συνεχίζετε να έχετε στον εαυτό σας.

Να αντιμετωπίσετε αυτές τις ημέρες με ψυχραιμία, συγκέντρωση και αισιοδοξία. Κάθε διαδρομή είναι μοναδική και πάντα υπάρχουν νέες ευκαιρίες και νέοι δρόμοι για όσους επιμένουν και συνεχίζουν να προσπαθούν. Θερμές ευχές και στους γονείς και στους καθηγητές, που σας στηρίζουν καθημερινά.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, με υγεία, δύναμη και πολλές όμορφες στιγμές στη νέα πορεία, που ανοίγεται μπροστά σας».