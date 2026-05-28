Βορίζια: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και τις καταπατήσεις στο Αμάρι

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 43χρονος από τα Βορίζια, πατέρας εννέα παιδιών, μετά τις σοβαρές καταγγελίες ιδιοκτητών αγροτικών περιουσιών στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο ανιψιοί του, 39 και 44 ετών, επίσης αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια.

Σε βάρος των τριών υπάρχουν επιβαρυντικές καταθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες κάτοικοι καταγγέλλουν ένα καθεστώς ανομίας και εκφοβισμού που σχετίζεται με την εκμετάλλευση της γης και τις εκτεταμένες αγροζημιές. Ο 43χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο λόγω αδιαθεσίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η απολογία του πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (23/5), οπότε και προέκυψε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και της εισαγγελέως Ρεθύμνου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του 43χρονου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, ο κατηγορούμενος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας ότι η εκμετάλλευση των εκτάσεων γίνεται νόμιμα, βάσει συγκεκριμένων μισθωτηρίων συμβολαίων.

Την ίδια ώρα, περίπου 40 παθόντες περιγράφουν στις καταθέσεις τους ένα οργανωμένο σύστημα εκφοβισμού, μέσα από το οποίο ιδιοκτήτες φέρονται να εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Γίνεται λόγος για εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών και απειλές ως μέσα πίεσης ή αντιποίνων.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, ιδιοκτήτες περιουσιών στο Αμάρι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η αναφορά, που είχε αποκαλύψει το Cretalive.gr τον Σεπτέμβριο του 2024, στρεφόταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Προηγήθηκε έγγραφη καταγγελία, συνυπογεγραμμένη από 100 κατοίκους των γύρω χωριών, οι οποίοι ήδη από τότε έκαναν λόγο για την «εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας στην ευρύτερη περιοχή».