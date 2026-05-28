Δήμος Μυλοποτάμου:Εκδήλωση προς τιμήν του Μιχάλη Τρούλη στην Αγιά Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχάλη Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του.

Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια Ζωή Προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αγιά Μυλοποτάμου (Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς Εμμανουήλ Καλυβιανάκη)

18:00 | Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμοί

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ.κ Πρόδρομος

• Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος

• Πρόεδρος Κοινότητας Αγιάς κ. Εμμανουήλ Πλεμένος

• Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς κα. Τσαγλιώτη Γεωργία

18:40 | Κεντρική Ομιλία

Ομιλητής: κ. Κωνσταντίνος Σπανουδάκης Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου,

Θέμα Ομιλίας: «Μια Ζωή Προσφοράς»

19:10 | Μουσικό Μέρος Εκδήλωσης

Παραδοσιακή μουσική και τραγούδι από τους Φώτη και Βασίλη Κονταράτο, Τάσο Κλάδο και Μανώλη Βαβουράκη, σε ένα μουσικό αφιέρωμα στην κρητική παράδοση και στη μνήμη του Μιχαήλ Τρούλη. Στο πλαίσιο του μουσικού μέρους, ο Ηλίας Παλιεράκης θα παρουσιάσει μουσική απαγγελία με αναφορά στη ζωή, τη διαδρομή και την προσφορά του Μιχαήλ Τρούλη.

Παραδοσιακή Φιλοξενία

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς θα προσφέρει παραδοσιακή φιλοξενία και κεράσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους με το πέρας της εκδήλωσης.

Τελετάρχης εκδήλωσης ο αντιδήμαρχος Δ. Μυλοποτάμου κ. Λαδιανός Ζαχαρίας