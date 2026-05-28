Ρέθυμνο:Το μήνυμα του Βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη για τους μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που μπαίνουν σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία.

Οι μέρες αυτές είναι η κορύφωση μιας μακράς προσπάθειας, με κόπο, επιμονή, αγωνία και πολλές προσωπικές θυσίες. Θέλω όμως κάθε παιδί να θυμάται ότι οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι μία αφετηρία για νέες επιλογές, νέες εμπειρίες και νέους δρόμους.

Καμία εξέταση δεν μπορεί να αποτυπώσει το σύνολο της αξίας, των δυνατοτήτων και των ονείρων ενός νέου ανθρώπου. Η επιτυχία έχει πολλούς δρόμους και η ζωή δίνει πάντα ευκαιρίες σε όσους συνεχίζουν να προσπαθούν, να μαθαίνουν και να πιστεύουν στον εαυτό τους.

Στους γονείς, που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους με αγάπη, υπομονή και στήριξη, αξίζουν επίσης θερμές ευχαριστίες. Όπως και στους εκπαιδευτικούς, που με τη γνώση, την καθοδήγηση και το καθημερινό τους ενδιαφέρον στηρίζουν ουσιαστικά τους μαθητές τους.

Εύχομαι σε όλες και όλους ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Αντίθετα, από εδώ μπορούν να αρχίσουν πολλά».