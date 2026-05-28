Ρέθυμνο:Οι ευχές του Μανώλη Χνάρη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τους μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Με την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που συμμετέχουν σε αυτήν τη σημαντική δοκιμασία της ζωής τους.

Οι Πανελλήνιες αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως και τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των παιδιών μας. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί επιμονή, υπομονή και πίστη στις δυνατότητές τους. Αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο στους ίδιους τους υποψηφίους για την προσπάθεια και τον αγώνα τους, αλλά και στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους όλη αυτή την περίοδο.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η νέα γενιά μάς γεμίζει αισιοδοξία με τα όνειρα, τις αξίες και τη δύναμή της. Το χρέος της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα υψηλού επιπέδου και προοπτικές για όλους τους νέους ανθρώπους.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο και υποψήφια. Με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Έτσι ή αλλιώς το μέλλον τούς ανήκει» αναφέρει ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ.