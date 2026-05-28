Ρέθυμνο:Άγρια επίθεση με κατσούνες δέχθηκαν δύο μηχανικοί που πήγαν να μετρήσουν οικοπεδική έκταση

Οι δράστες μίσθωναν την έκταση για τα ζώα τους και συνέχιζαν να χρησιμοποιούν το χώρο παρά τη λήξη της μίσθωσης

Δύο μηχανικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν με κατσούνες την ώρα που πραγματοποιούσαν μέτρηση οικοπεδικής έκτασης στο νότιο Ρέθυμνο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα».

Κατά τις ίδιες πηγές, δράστες της επίθεσης φέρονται να είναι δύο αδέλφια, τα οποία μόλις είδαν τους μηχανικούς, τους προπηλάκισαν. Ο λόγος της έντασης φαίνεται να σχετίζεται με την έκταση, που οι ίδιοι μίσθωναν μέχρι πρότινος και χρησιμοποιούσαν για τα ζώα τους.

Το μισθωτήριο είχε ήδη λήξει, ωστόσο οι δύο άνδρες συνέχιζαν να εκμεταλλεύονται τον χώρο. Η παρουσία των μηχανικών στο σημείο προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους, με αποτέλεσμα να τους επιτεθούν χρησιμοποιώντας κατσούνες. Στο περιστατικό επενέβη άμεσα δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο.

Οι τραυματίες μηχανικοί, ένας Ρεθεμνιώτης και ένας από την Αθήνα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι δύο δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ για την υπόθεση έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.