«Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»: Το αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου «αποχαιρέτησε» με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την αείμνηστη συνάδελφο και φίλη του, Μάρω Κοντού.

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου να είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχτηκαν με τη μεγαλύτερη οδύνη την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού.

Οι δύο καλλιτέχνες δεν υπήρξαν μόνο συνεργάτες, αλλά συνδέθηκαν με μια βαθιά φιλία και μια σχέση ζωής που κράτησε για πολλές δεκαετίες. Μαζί δημιούργησαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές των θεατών.Ο Γιώργος Κωνσταντίνου πληροφορήθηκε με μεγάλη συγκίνηση τον θάνατο της αγαπημένης του φίλης και λίγο αργότερα θέλησε να την αποχαιρετήσει δημόσια μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Konstantinou (@giorgoskonstantinouofficial)

Το συγκινητικό «αντίο» του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού

Με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη Μάρω Κοντού, την οποία το κοινό αγάπησε ιδιαίτερα ως «Ελενίτσα» στην εμβληματική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».Η κοινή τους πορεία στον κινηματογράφο και η χημεία που είχαν στη μεγάλη οθόνη τους καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αγαπημένα δίδυμα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου συνεργάστηκαν σε παραγωγές που έμειναν διαχρονικές, με τη σχέση τους να ξεπερνά τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας και να μετατρέπεται σε μια δυνατή φιλία.

Η απώλεια της μεγάλης ηθοποιού αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο του θεάματος, ενώ ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καρδιά του.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ