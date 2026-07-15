Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρεθύμνου

Τη νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής και τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα η 15ήμερη παράταση της θητείας τεσσάρων αντιδημάρχων.

Ησημαντικότερη αλλαγή αφορά την αποχώρηση του Νίκου Παπαδογιάννη από τη θέση του αντιδημάρχου Παιδείας, μετά την εκλογή του ως πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Την Αντιδημαρχία Παιδείας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς, ο οποίος διατηρεί παράλληλα και τις αρμοδιότητες του αθλητισμού. Στη θέση του Νίκου Παπαδογιάννη ως χωρικός αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου ορίζεται ο Μποτώνης Μποτωνάκης.

Η θητεία των έντεκα αντιδημάρχων ξεκινά στις 16 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2026, με εξαίρεση τον Στυλιανό Σπανουδάκη, του οποίου η θητεία διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, καθώς παραμένει και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής.

Οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, με ευθύνη για τις κοινωνικές υπηρεσίες, την κοινωνική πολιτική, την ισότητα των φύλων και τη δημόσια υγεία.

Δημήτρης Λαχνιδάκης: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αρμόδιος για τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.

Δημήτρης Λελεδάκης: Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών και χωρικός αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων, με ευθύνη για τη συντήρηση δημοτικών υποδομών, σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων και της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας.

Άγγελος Μαλάς: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού, Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Δημοτικής Περιουσίας, με ευθύνη για τις τεχνικές υπηρεσίες, το τεχνικό πρόγραμμα, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη δημοτική περιουσία και τα κυκλοφοριακά ζητήματα. Παράλληλα είναι χωρικός αντιδήμαρχος της πόλης του Ρεθύμνου και των οικισμών του πρώην Δήμου Ρεθύμνου.

Μποτώνης Μποτωνάκης: Χωρικός αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, με ευθύνη για την παρακολούθηση έργων, την επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων και τον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Γιώργος Παπαδόσηφος: Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, με αρμοδιότητες την ανάπτυξη και συντήρηση του πρασίνου, τον συντονισμό των εθελοντών και την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα.

Νίκος Προβιάς: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Έχει την ευθύνη των εκπαιδευτικών δομών, των δράσεων δια βίου μάθησης, της νέας γενιάς, του αθλητισμού και συναρμοδιότητα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για το Τμήμα Μουσικής Παιδείας.

Στέλιος Σαμψών: Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης, με αρμοδιότητα την εύρυθμη λειτουργία του ιστορικού κέντρου, την εφαρμογή των κανονισμών και την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης για την Παλιά Πόλη.

Γιώργος Σκορδίλης: Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της πολιτικής προστασίας, καθώς και για δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Μάνος Τσάκωνας: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, με ευθύνη για τις υπηρεσίες πολιτισμού, τα μουσεία, τα πολιτιστικά κέντρα και συναρμοδιότητα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας για το Τμήμα Μουσικής Παιδείας.

Στυλιανός Σπανουδάκης: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Ποιότητας Ζωής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με αρμοδιότητες την καθαριότητα, την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη μετάβαση, τον στόλο οχημάτων του Δήμου και την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι Δημήτρης Λελεδάκης, Γιώργος Παπαδόσηφος και Νίκος Προβιάς.

Η νέα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2026.