Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο για την 24χρονη Αναστασία που βρέθηκε νεκρή σε γκαράζ μαζί με τον σύντροφό της στον Πειραιά

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου η είδηση του τραγικού θανάτου της 24χρονης Αναστασίας η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της σε γκαράζ στον Πειραιά

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο η τραγική είδηση του θανάτου της 24χρονης Αναστασίας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου, στον Πειραιά.

Η νεαρή γυναίκα καταγόταν από την Ελεύθερνα Ρεθύμνου, με την είδηση της απώλειάς της να έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο νέοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το όχημα εντοπίστηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν κλειστή.

Ο 28χρονος Ιάσωνας

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από καυσαέρια που συγκεντρώθηκαν στον περιορισμένο χώρο. Ως πιθανή αιτία διερευνάται η έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική επιβεβαίωση.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι το ζευγάρι να δηλητηριάστηκε από τις αναθυμιάσεις του κινητήρα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της αστυνομικής, ιατροδικαστικής και εργαστηριακής διερεύνησης για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια.

«Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας», σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Όπως ανέφερε, το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, καθώς μπορεί να προκαλέσει αρχικά κεφαλαλγία, δυσφορία, ναυτία ή κοιλιακό πόνο και στη συνέχεια υπνηλία, λήθαργο και απώλεια των αισθήσεων.

«Η ώρα κατά την οποία κάποιος χάνει τις αισθήσεις του εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα», εξήγησε ο κ. Γαλεντέρης, εκτιμώντας ότι, εφόσον δεν προκύψουν άλλα στοιχεία, το ατυχηματικό σενάριο εμφανίζεται ως το πλέον συμβατό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα προβλεπόμενα δείγματα για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η δηλητηρίαση από μονοξείδιο, ενώ απαραίτητος θεωρείται και ο ευρύτερος τοξικολογικός έλεγχος για το ενδεχόμενο παρουσίας άλλων ουσιών.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές, οι τοξικολογικές εξετάσεις και η αυτοψία στον χώρο αναμένεται να δώσουν τις τελικές απαντήσεις για την τραγωδία που έχει συγκλονίσει τον Πειραιά και την ιδιαίτερη πατρίδα της 24χρονης στο Ρέθυμνο.https://www.neakriti.gr/