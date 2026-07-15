ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο για την 24χρονη Αναστασία που βρέθηκε νεκρή σε γκαράζ μαζί με τον σύντροφό της στον Πειραιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου η είδηση του τραγικού θανάτου της 24χρονης Αναστασίας η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της σε γκαράζ στον Πειραιά

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο η τραγική είδηση του θανάτου της 24χρονης Αναστασίας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου, στον Πειραιά.

Η νεαρή γυναίκα καταγόταν από την Ελεύθερνα Ρεθύμνου, με την είδηση της απώλειάς της να έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο νέοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το όχημα εντοπίστηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν κλειστή.

Ο 28χρονος Ιάσωνας

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από καυσαέρια που συγκεντρώθηκαν στον περιορισμένο χώρο. Ως πιθανή αιτία διερευνάται η έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική επιβεβαίωση.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι το ζευγάρι να δηλητηριάστηκε από τις αναθυμιάσεις του κινητήρα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της αστυνομικής, ιατροδικαστικής και εργαστηριακής διερεύνησης για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια.

«Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας», σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Όπως ανέφερε, το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, καθώς μπορεί να προκαλέσει αρχικά κεφαλαλγία, δυσφορία, ναυτία ή κοιλιακό πόνο και στη συνέχεια υπνηλία, λήθαργο και απώλεια των αισθήσεων.

«Η ώρα κατά την οποία κάποιος χάνει τις αισθήσεις του εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα», εξήγησε ο κ. Γαλεντέρης, εκτιμώντας ότι, εφόσον δεν προκύψουν άλλα στοιχεία, το ατυχηματικό σενάριο εμφανίζεται ως το πλέον συμβατό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα προβλεπόμενα δείγματα για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η δηλητηρίαση από μονοξείδιο, ενώ απαραίτητος θεωρείται και ο ευρύτερος τοξικολογικός έλεγχος για το ενδεχόμενο παρουσίας άλλων ουσιών.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές, οι τοξικολογικές εξετάσεις και η αυτοψία στον χώρο αναμένεται να δώσουν τις τελικές απαντήσεις για την τραγωδία που έχει συγκλονίσει τον Πειραιά και την ιδιαίτερη πατρίδα της 24χρονης στο Ρέθυμνο.https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρεθύμνου

0
Τη νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής και τις αρμοδιότητες...

Δήμος Χανίων:Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των...

0
Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η ανάπλαση των Ταμπακαριών,...

Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρεθύμνου

0
Τη νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής και τις αρμοδιότητες...

Δήμος Χανίων:Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των...

0
Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η ανάπλαση των Ταμπακαριών,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πολύ Υψηλός κίνδυνος Πυρκαγιάς την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 σε όλη την Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Creative Adventures : Κολοκύθα Ελούντα – Η Χερσόνησος των μυστικών. Δύο διαδρομές, μια αξέχαστη εμπειρία!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής και τις αρμοδιότητες...

Δήμος Χανίων:Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών – Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η ανάπλαση των Ταμπακαριών,...

Νίκος Αντωνακάκης : Δικαίωμα στην ανάπτυξη, που φέρνουν τα μεγάλα έργα υποδομής, έχουν όλοι οι πολίτες.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για τη δημιουργία λειτουργικού κόμβου...

Ρέθυμνο:Δύο μήνες λειτουργίας για το Κέντρο Υφαντικής στα Ανώγεια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένας νέος πυρήνας πολιτισμού, γνώσης και δημιουργίας στα Ανώγεια Δύο...