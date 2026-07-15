Ρέθυμνο:Δύο μήνες λειτουργίας για το Κέντρο Υφαντικής στα Ανώγεια

Ένας νέος πυρήνας πολιτισμού, γνώσης και δημιουργίας στα Ανώγεια

Δύο μήνες μετά τα εγκαίνιά του, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου 2026, το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικήςέχει ήδη αναδειχθεί σε έναν δυναμικό χώρο πολιτισμού, έρευνας και δημιουργικής συνάντησης, υποδεχόμενο πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άνθρωποι του πολιτισμού και της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και εκατοντάδες κάτοικοι των Ανωγείων,

επισκέπτες από την Κρήτη και ξένοι ταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Κέντρο και να έρθουν σε επαφή με την υφαντική κληρονομιά του τόπου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για ένα εγχείρημα που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής αποτελεί όραμα και δωρεά της Κωστάντζας Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου προς τον Δήμο Ανωγείων, ενώ η Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση και την ανάπτυξή του. Στεγάζεται στην παλιά βιοτεχνία της Σμπωκαγάπης

(το γένος Σκουλά), έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορική και συμβολική σημασία, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο πυρήνα πολιτισμού, έρευνας, εκπαίδευσης και δημιουργίας, αφιερωμένο στη διαφύλαξη,

τη μελέτη και τη σύγχρονη ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθείεξειδικευμένη βιβλιοθήκη με σπάνιες εκδόσεις και αρχειακό υλικό, δωρεά της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, ενισχύοντας τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Κέντρου.

Η υφαντική υπήρξε για τα Ανώγεια ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Μέσα από τον αργαλειό, οι γυναίκες των Ανωγείων μετέφεραν γνώσεις, τεχνικές, αξίες και εμπειρίες από γενιά σε γενιά, διαμορφώνοντας μια μοναδική πολιτιστική παρακαταθήκη που εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του χωριού.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το Κέντρο φιλοξενεί την εναρκτήρια έκθεσή του, η οποία παρουσιάζει ιστορικά υφαντά και οικογενειακά κειμήλια που παραχωρήθηκαν από οικογένειες των Ανωγείων. Μέσα από αυτά τα αυθεντικά τεκμήρια αναδεικνύεται η αισθητική, η τεχνική αρτιότητα και η πολιτιστική αξία της ανωγειανής υφαντικής, ενώ παράλληλα τίθενται οι βάσεις για ένα διαρκώς ανανεούμενο πρόγραμμα περιοδικών εκθέσεων.

Κατά την τελετή των εγκαινίων υπογράφηκε επίσης Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ τουΜουσείου Μπενάκηκαι του Ανώγεια Κέντρου Υφαντικής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, της τεκμηρίωσης, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης κοινών δράσεων γύρω από την υφαντική και τη χειροτεχνία.

Η επιστημονική διεύθυνση του Ανώγεια Κέντρου Υφαντικής τελεί υπό την ευθύνη της Χριστίνας Τριποδιανάκη, η οποία έχει τον συνολικό σχεδιασμό της στρατηγικής, της πολιτιστικής ανάπτυξης και του επιστημονικού προσανατολισμού του Κέντρου, με στόχο την καθιέρωσή του ως ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου φορέα για την έρευνα, την εκπαίδευση, τη διαφύλαξη και τη σύγχρονη ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τη δημιουργική διεύθυνση και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Κέντρου υπογράφει το MareStudio, σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Μαγδαληνή Σγουρίδη, αναδεικνύοντας έναν χώρο όπου η ιστορία συνομιλεί με μια σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.

Πρόγραμμα δράσεων

Κατά το προσεχές διάστημα, το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής συνεχίζει τη λειτουργία του με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

• περιοδικές εκθέσεις υφαντικής και λαϊκού πολιτισμού,

• εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια ύφανσης,

• επισκέψεις σχολείων και οργανωμένων ομάδων,

• διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και πολιτιστικές εκδηλώσεις,

• συνεργασίες με εκπαιδευτικά, ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα,

• δράσεις τεκμηρίωσης και ανάδειξης της υφαντικής κληρονομιάς των Ανωγείων.

Το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής λειτουργεί από Τετάρτη έως Κυριακή, ώρες 10:00 έως 17:00, έως και τον μήνα Οκτώβριο.

Γενικές Πληροφορίες:

Διεύθυνση Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής:

Μιχάλη Σκουλά, Περαχώρι Ανωγείων (έναντι ξενώνα «Πράσινη Φωλιά»)

info.anogeiahouse@gmail.com

https://www.anogeiaweavinghouse.com/

instagram: @anogeiaweavinghouse

Donations: https://www.cvf.gr/kentro-yfantikis-anogeion/Rethemnos news monogram