Creative Adventures : Κολοκύθα Ελούντα – Η Χερσόνησος των μυστικών. Δύο διαδρομές, μια αξέχαστη εμπειρία!

Κολοκύθα Ελούντα. Η Χερσόνησος των μυστικών. Δύο διαδρομές, μία αξέχαστη εμπειρία!

Ξεκινάμε νωρίς από το Ηράκλειο με προορισμό μία από τις πιο όμορφες γωνιές της Aνατολικής Κρήτης. Η χερσόνησος της Κολοκύθας δεν είναι γνωστή μόνο για τα εξωτικά νερά της. Κρύβει ιστορία χιλιάδων χρόνων,

ξεχασμένα μονοπάτια, παλιές αλυκές, μυστικές παραλίες και σημεία όπου η θέα προς τη Σπιναλόγκα και τον κόλπο του Μιραμπέλου πραγματικά κόβει την ανάσα.

Από τους παλιούς ανεμόμυλους ξεκινά η δική μας εξερεύνηση…

Επιλογή 1 – Η Χερσόνησος των Μυστικών (Κυκλική διαδρομή)

Ακολουθούμε ολόκληρη την κυκλική διαδρομή γύρω από τη χερσόνησο, ανακαλύπτοντας όλα όσα οι περισσότεροι επισκέπτες δεν βλέπουν ποτέ.

Θα περπατήσουμε στο ιστορικό Καλυδών, θα περάσουμε δίπλα από απόκρημνες ακτές και μικρούς κρυφούς όρμους, ενώ σε κάθε στροφή η θέα προς τη Σπιναλόγκα και τον Μιραμπέλο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Θα επισκεφθούμε ένα πανέμορφο ακρωτήρι με ένα μικρό γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φωκά και η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στην εξωτική παραλία της Κολοκύθας, όπου θα ανταμείψουμε τον εαυτό μας με μια δροσερή βουτιά στα τιρκουάζ νερά πριν επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης.

Απόσταση: περίπου 10 km

Διάρκεια: 3,5–4 ώρες μαζί με τις στάσεις.

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος.

Επιλογή 2 – Η Κολοκύθα για όλους (Εύκολη διαδρομή)

Αν προτιμάς μια πιο χαλαρή ημέρα, ακολουθούμε το εύκολο μονοπάτι από τους ανεμόμυλους μέχρι την παραλία της Κολοκύθας και επιστρέφουμε από την ίδια διαδρομή.

Έτσι έχουμε άφθονο χρόνο για κολύμπι, χαλάρωση, φωτογραφίες και απόλαυση μιας από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης.

Απόσταση: περίπου 4 km συνολικά.

Διάρκεια: 1,5–2 ώρες.

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολος.

Και μετά;

Η ημέρα συνεχίζεται με μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά της Κολοκύθας, σκιά κάτω από τα αλμυρίκια και, πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, στάση στην Ελούντα για καφέ ή φαγητό δίπλα στη θάλασσα.

Υπάρχουν μέρη που τα επισκέπτεσαι… και υπάρχουν μέρη που τα ζεις. Η Κολοκύθα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Πληροφορίες

Αναχώρηση: Κυριακή, 08:30 π.μ. (Πάρκινγκ ENNY, απέναντι από το Τάλως)

Τι να έχετε μαζί σας: Πεζοπορικά παπούτσια, 1,5-2 λίτρα νερό, καπέλο, αντηλιακό, μαγιό, πετσέτα, σνακ και ό,τι χρειάζεστε για μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα.

Δήλωσε συμμετοχή και διάλεξε τη διαδρομή σου:

1 – Θέλω να ανακαλύψω τη Χερσόνησο των Μυστικών!

2 – Θέλω χαλαρή πεζοπορία και πολύ μπάνιο!

Σε περιμένουμε για μια Κυριακή γεμάτη επιλογές – και μία σιγουριά: ότι θα περάσεις υπέροχα!

Κάλεσε τώρα στο 6946297935 (vodafone)

ή στο 6984537538 (cosmote)

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Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή της εκδρομής.

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