Νίκος Αντωνακάκης : Δικαίωμα στην ανάπτυξη, που φέρνουν τα μεγάλα έργα υποδομής, έχουν όλοι οι πολίτες.

Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για τη δημιουργία λειτουργικού κόμβου επί της Ε.Ο. 92 Χερσόνησος – Αεροδρόμιο Καστελίου.

Δικαίωμα στην ανάπτυξη, που φέρνουν τα μεγάλα έργα υποδομής, έχουν όλοι οι πολίτες.

Συνάντηση πραγματοποίησε η κα Αμαλία Ραπτάκη, Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρουζανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος με το Γενικό Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργο Αγαπάκη, παρουσία του Νίκου Αντωνακάκη, Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διερεύνηση δυνατότητας για τη δημιουργία νέου λειτουργικού κόμβου στην Ε.Ο. 92 Χερσόνησος-Αεροδρόμιο Καστελίου.

Το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι ένα εμβληματικό και κρίσιμο για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού αλλά και της τοπικής Κοινωνίας του Καστελίου, όπου είναι χωροθετημένο το έργο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικοί φορείς του Καστελίου, ζητούν τη δημιουργία ενός κόμβου επί της Ε.Ο. 92 Χερσόνησος – Αεροδρόμιο Καστελίου, με δύο προτεινόμενες θέσεις, είτε στη γέφυρα Άγνου είτε στην άνω διάβαση Μπιτζαριανού, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ευρύτερη περιοχή́ ανατολικά́ του Καστελίου και το ίδιο το Καστέλι, που έχει ανέκαθεν άμεση και σταθερή οικονομική́ και λειτουργική́ σχέση με την Χερσόνησο.

Η υφιστάμενη οδική́ σύνδεση, που λειτουργεί σήμερα, εξυπηρετεί απευθείας την τουριστική́ και εμπορική́ δραστηριότητα των οικισμών ανατολικά́ του Καστελίου διοχετεύοντας την κίνηση μέσα στο Καστέλι.

Όμως, ο έως σήμερα σχεδιασμός της οδικής σύνδεσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλι, θα έχει ως αποτέλεσμα την οδική παράκαμψη και απομόνωση όλων των οικισμών ανατολικά́ του Καστελίου με κίνδυνο περιθωριοποίησης ακόμη και του ίδιου του Καστελίου.

Η παραπάνω δυσάρεστη προοπτική έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη ανησυχία των κατοίκων αλλά και οικονομικών φορέων της περιοχής του Καστελίου.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με την Ερώτησή του, έχει μεταφέρει στον Υπουργό Υποδομών το παραπάνω πρόβλημα της τοπικής Κοινωνίας του Καστελίου, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων ώστε να προβλεφθεί η κατασκευή του αναγκαίου για την περιοχή κόμβου στην Ε.Ο. 92 Χερσόνησος –

Αεροδρόμιο Καστελίου (στη γέφυρα Άγνου ή στην άνω διάβαση Μπιτζαριανού) είτε στο πλαίσιο της εν εξελίξει Σύμβασης Παραχώρησης είτε με δρομολόγηση της ανάθεσης σε άλλο ανάδοχο.

Το ίδιο ζήτημα είχε τεθεί και στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, παραπέμποντας στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Κρήτης για συντονισμό ενεργειών.

Έτσι, κατά τη συνάντηση εργασίας με το Γιώργο Αγαπάκη, συμφωνήθηκε η διερεύνηση κατασκευής του ζητούμενου κόμβου, στο πλαίσιο της εν εξελίξει σύμβασης παραχώρησης του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου, σε αντικατάσταση του κόμβου των Αγριανών, ο οποίος αναμένεται να καταργηθεί, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Κρήτης.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, θα ακολουθήσουν επαφές και με τα αρμόδια στελέχη του παραχωρησιούχου, στο πλαίσιο και των συνεννοήσεων για την κατάργηση του κόμβου των Αγριανών, οπότε θα τεθεί το θέμα της κατασκευής κόμβου που να εξυπηρετεί την περιοχή των Καρουζανών.

Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των μεγάλων έργων υποδομής, εκτός από τα μακροοικονομικά μεγέθη θα πρέπει να λαμβάνει παράλληλα υπόψη, την τοπική ανάπτυξη, με όρους προσπελασιμότητας και συνοχής των τοπικών κοινωνιών που τα φιλοξενούν.