Ηράκλειο: Φωτιά στο Μελιδοχώρι, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Ήχησε το 112

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν από το μεσημέρι στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου.

Σημαντική είναι και η συνδρομή των τοπικών αρχών, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους δήμους Αρχάνων – Αστερουσιών, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων και όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.