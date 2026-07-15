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Δήμος Χανίων:Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών – Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η ανάπλαση των Ταμπακαριών, καθώς ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής, ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την παράδοση ενός έργου που μετασχηματίζει μία από τις πλέον εμβληματικές και ιστορικές περιοχές των Χανίων.

Η ασφαλτόστρωση αποτελεί την κατάληξη ενός εκτεταμένου κύκλου παρεμβάσεων στις βασικές υποδομές της περιοχής. Προηγήθηκαν η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, η πλήρης ανακατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, καθώς και η διαμόρφωση νέων, διευρυμένων πεζοδρομίων, παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του δημόσιου χώρου.

Έως την 1η Αυγούστου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι επιστρώσεις με κυβόλιθους και βοτσαλωτά δάπεδα στο τμήμα των Ταμπακαριών (προς το πρώην Όξω Νου), ενώ θα ακολουθήσει η απομάκρυνση των παλαιών στύλων της ΔΕΗ, τελευταία βήματα πριν το έργο αποδοθεί ολοκληρωμένο στους πολίτες.

Για τον Δήμο Χανίων, η ανάπλαση των Ταμπακαριών είναι κάτι περισσότερο από ένα τεχνικό έργο: είναι έργο πνοής και υπερηφάνειας. Μια ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση που συνδυάζει τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων δικτύων με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, αναδεικνύοντας την ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα των παλαιών βυρσοδεψείων,

ενός τόπου συνυφασμένου με τη μνήμη και τη φυσιογνωμία της πόλης. Στόχος είναι ένα ενιαίο, ποιοτικό και προσβάσιμο περιβάλλον, αντάξιο της κληρονομιάς των Ταμπακαριών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε: «Τα Ταμπακαριά είναι κομμάτι της ψυχής και της ιστορίας των Χανίων. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία ενός έργου για το οποίο είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, ενός έργου που αποδίδει στην πόλη μια περιοχή μοναδικής ιστορικής αξίας, όπως πραγματικά της αξίζει. Σε λίγες εβδομάδες, Χανιώτες και επισκέπτες θα απολαμβάνουν έναν δημόσιο χώρο αντάξιο αυτής της σπουδαίας κληρονομιάς».

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