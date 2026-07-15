Πώς χάκαρε το Ιράν τα κινητά τηλέφωνα των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Μέσης Ανατολής δέχτηκαν επανειλημμένως κυβερνοεπιθέσεις, με στόχο την παρακολούθηση των τοποθεσιών στρατιωτικού προσωπικού και εργολάβων των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, αποκάλυψαν χθες οι «Financial Times».

Η πιθανότητα ότι οι αντίπαλοι παρακολουθούσαν τις αμερικανικές δυνάμεις έχει ανησυχήσει αρκετούς αμερικανούς νομοθέτες, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει ότι τα συστήματα περιαγωγής και η τεχνολογία διαφημίσεων σε smartphones έχουν καταστήσει τον στρατό ευάλωτο σε επιθέσεις. Οι κακόβουλες προσπάθειες παρακολούθησης έλαβαν χώρα κατά την προετοιμασία της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίστηκαν τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Τα δεδομένα, που κοινοποιήθηκαν στους «Financial Times» από το ερευνητικό έργο Mobile Surveillance Monitor, δείχνουν ότι τα περιφερειακά δίκτυα τηλεπικοινωνιών απέκρουσαν ένα κύμα αιτημάτων, που ονομάζονται SS7 pings. Αυτά επιδίωκαν να εντοπίσουν τις τοποθεσίες συγκεκριμένων τηλεφώνων που περιφέρονταν εκτός των οικιακών τους δικτύων. Δύο ειδικοί στον κυβερνοχώρο που εξέτασαν τα δεδομένα ανέφεραν ότι υποδηλώνουν μια συντονισμένη εκστρατεία.

Περιαγωγή και δεδομένα

Αξιωματούχοι στον Κόλπο υποψιάζονταν ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του εκμεταλλεύονταν συμφωνίες περιαγωγής με τοπικούς παρόχους τηλεφωνίας για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν προσωπικό των ΗΠΑ, δήλωσε άτομο που γνωρίζει το θέμα. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι δρώντες που συνδέονται με το Ιράν εκμεταλλεύθηκαν εμπορικά διαθέσιμες βάσεις δεδομένων διαφημίσεων για να παρακολουθούν τηλέφωνα στο ιρακινό Κουρδιστάν.

«Το Ιράν έχει τις δυνατότητες να λαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεσες και συνεχείς», εξηγεί ο Γκάρι Μίλερ, ανώτερος ερευνητής στη Citizen Lab, εταιρεία εποπτείας της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος εξέτασε τα δεδομένα. «Θα με εξέπληττε πολύ αν το Ιράν δεν χρησιμοποιούσε το SS7 ή την πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, για να παρακολουθεί χρήστες των ΗΠΑ».

Η Τεχεράνη και οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές έπληξαν πολλά ξενοδοχεία στο Ιράκ, το Μπαχρέιν – όπου εδρεύει ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ – και αλλού στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του πολέμου, τραυματίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις αμερικανούς εργολάβους και προσωπικό.

Ο Ρον Γουάιντεν, Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Ορεγκον, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για αυτά τα τρωτά σημεία, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που οι αντίπαλοι των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν δεδομένα εμπορικής τοποθεσίας προκειμένου να στοχεύσουν αμερικανικό προσωπικό σε πόλεμο.

Οι ιρανικοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έχουν συμφωνίες περιαγωγής σε ολόκληρο τον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή, δίνοντάς τους την τεχνική δυνατότητα να στέλνουν pings SS7 πέρα από τα σύνορά τους. Έχει αναφερθεί ότι η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Γουάιντεν, ο οποίος επικαλέστηκε παρουσίαση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που προσδιόρισε το Ιράν ως μία από τις «κύριες χώρες» που χρησιμοποιούν το SS7 για να στοχεύσουν «συνδρομητές των ΗΠΑ».