Σφυροκοπούν ξανά το Ιράν οι Αμερικανοί – Νέες επιδρομές τις τελευταίες ώρες λέει το ABC

Νωρίτερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις στον εναέριο χώρο του.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, μιλώντας στο ABC News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τις τελευταίες δύο ώρες.

Νωρίτερα, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν εκ νέου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, λίγες ώρες αφότου η Μανάμα ανακοίνωσε ότι είχε αναχαιτίσει αρκετές ιρανικές επιθέσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Η σειρήνα ήχησε… Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκρήξεις που είχαν αναφερθεί νωρίτερα στην πόλη Αντιμεσκ του Ιράν οφείλονταν σε «ελεγχόμενες εκρήξεις» και «δεν πρόκειται για εχθρική επίθεση», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Σημειώνεται ότι το Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσα στην ημέρα ότι δέχτηκε επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, την ώρα που το Ιράν ενέτεινε τα πλήγματά του στην περιοχή του Κόλπου, με φόντο την αυξανόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν εχθρικά εναέρια μέσα, εντός του κουβεϊτιανού εναέριου χώρου» ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι Αρχές».

Πηγή: www.protothema.gr