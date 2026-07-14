Βάσεις 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους – Στόχος η έγκαιρη ανακοίνωση

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία ανακοίνωσης των Βάσεων 2026, με χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων να περιμένουν να μάθουν σε ποια σχολή θα εισαχθούν.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στη Naftemporiki TV, ανέφερε ότι το υπουργείο επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία νωρίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά, προκειμένου οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν πριν από το τέλος Ιουλίου και, εφόσον το επιτρέψει η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων, ακόμη και πριν από τις 28 Ιουλίου. Η ακριβής ημερομηνία, πάντως, θα εξαρτηθεί από την πορεία των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών.

Η διαμόρφωση των φετινών βάσεων θα προκύψει από τον συνδυασμό των επιδόσεων των υποψηφίων, του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ανά τμήμα και των επιλογών που καταχωρίστηκαν στα μηχανογραφικά δελτία.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που εξετάζονται για το μέλλον του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσουν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο.

Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος για ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης, καθώς το ισχύον σύστημα θεωρείται ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του. Βασική επιδίωξη είναι η συνολική σχολική πορεία των μαθητών να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, αντί η αξιολόγηση να βασίζεται αποκλειστικά στις επιδόσεις των εξετάσεων.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η συμμετοχή του βαθμού των μαθημάτων του Λυκείου στη διαδικασία εισαγωγής, καθώς και η επανεξέταση του ρόλου της Τράπεζας Θεμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος πρόσβασης στα πανεπιστήμια.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι να περιοριστεί η έντονη πίεση που βιώνουν οι υποψήφιοι και να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα αποτυπώνει πιο ουσιαστικά την προσπάθεια των μαθητών σε βάθος χρόνου.

Για τον σκοπό αυτό, το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει σε εθνική διαβούλευση μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους.

Στο μεταξύ, η υπουργός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20 Αυγούστου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, ώστε τα σχολεία να είναι πλήρως στελεχωμένα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από το 2019 έως και το 2026 οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τους 50.000 εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες.

Η υπουργός στάθηκε επίσης στο ζήτημα της φοιτητικής στέγασης και της στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές. Όπως ανέφερε, προωθούνται μέτρα όπως η επιστροφή μέρους του κόστους ενοικίου για αναπληρωτές που εργάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και η αξιοποίηση ακινήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία οικονομικότερων λύσεων στέγασης.

Τέλος, υπενθύμισε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών που καλύπτουν τα έξοδα σπουδών παιδιών τα οποία φοιτούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.