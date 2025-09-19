ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Τα πρώτα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα δε θα εκτελεστούν λόγω του απαγορευτικού απόπλου – Πότε θα γίνει επανεξέταση των συνθηκών
Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν το πρωί της Παρασκευής οδήγησαν τις Αρχές να προχωρήσουν σε απαγορευτικό απόπλου.

Συγκεκριμένα, τα πλοία δε θα αναχωρούν από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού από Πειραιά και εκείνα από Ραφήνα για το Μαρμάρι.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Νέα απόφαση για τη συνέχιση ή μη του απαγορευτικού αναμένεται να παρθεί στις 10 π.μ.

Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
