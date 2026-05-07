Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Απάντηση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σχετικά με δημοσιεύματα περί τακτικών χειρουργείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

> Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου επισημαίνει τα εξής:
>
> Η στελέχωση του Νοσοκομείου δεν έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, το Ακτινολογικό Τμήμα ενισχύθηκε από έναν σε δύο ακτινολόγους, ενώ η Χειρουργική Κλινική από τρεις σε τέσσερις γενικούς χειρουργούς.
>
> Παράλληλα, η έλλειψη αναισθησιολόγων και ακτινολόγων αποτελεί ένα διαχρονικό και πανελλαδικό πρόβλημα, που επηρεάζει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν αφορά αποκλειστικά το ΓΝΑΝ.
>
> Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου και την εξασφάλιση της ασφαλούς συνέχισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω συνεργασιών με ιδιώτες παρόχους.
>
> Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων οφείλουν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή αναστάτωσης των πολιτών.
>
> Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, σε πλήρη συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενίσχυση της στελέχωσης και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Λασιθίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατακτά 4 Αστέρια...

0
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την...

Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης: 268...

0
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με νέα...

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατακτά 4 Αστέρια...

0
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την...

Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης: 268...

0
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με νέα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Βεντέτα στην Κρήτη: Ιστορία, αίμα και κοινωνικές ρίζες
Επόμενο άρθρο
Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης: 268 διασωθέντες σε πέντε περιστατικά στο Ηράκλειο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατακτά 4 Αστέρια στη διεθνή αξιολόγηση QS Stars

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την...

Νέες μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης: 268 διασωθέντες σε πέντε περιστατικά στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με νέα...

Ηράκλειο:Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το πάρκο Ερυθραίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην τελική ευθεία οι εργασίες - Αυτοψία από τον...

Χανιά:Εορτασμός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Παρεκκλήσι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με την ευκαιρία της Αναστάσιμης Εορτής των Αγίων Κυρίλλου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST