Χανιά:Εορτασμός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Παρεκκλήσι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Με την ευκαιρία της Αναστάσιμης Εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των Σλάβων (11 Μαΐου), στη μνήμη των οποίων έχει αφιερωθεί το Παρεκκλήσι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, θα γίνουν στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γωνιάς Κολυμβαρίου* οι ακόλουθες Ιερές Ακολουθίες:

Κυριακή, 10 Μαΐου 2026, ώρα 17:30 μ.μ.
Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής μετά Αρτοκλασίας.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, ώρα 7:00 – 10:00 π.μ.

Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Καλούνται οι τιμώντες να εορτάσουν μαζί μας, τη μνήμη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των Θεσσαλονικέων ιεραποστόλων, των Φωτιστών των Σλάβων, σύμφωνα με το παραπάνω Πρόγραμμα. Πρόκειται για τους κατεξοχήν εκφραστές του υπερεθνικού, υπερφυλετικού και οικουμενικού πνεύματος της Ορθοδοξίας.

Οι δύο αδελφοί διακρίθηκαν για την άριστη επιστημονική κατάρτιση, τη θαυμαστή γλωσσομάθεια, το υψηλό εκκλησιαστικό τους φρόνιμα, την αγιότητα του βίου και την ιεραποστολική τους δραστηριότητα.

*Οι Ιερές Ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στην επικείμενη Ιερά Μονή Γωνιάς, λόγω της ανακαίνισης της παλαιάς πτέρυγας του Ιδρύματος, στην οποία βρίσκεται το Παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

