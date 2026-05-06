Χανιά:Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 85ης Επετείου Μάχης της Κρήτης

ΠΡ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν

8 5 Η Σ Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ Μ Α Χ Η Σ Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α’ ΓΕΝΙΚΑ

1. Από τις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 22 Μαΐου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου 2026, ορίζεται

σημαιοστολισμός των καταστημάτων, των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, των

Τραπεζών, καθώς και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Σούδας.

2. Επίκαιρες Εορταστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία, τις δύο (2) τελευταίες διδακτικές ώρες της Παρασκευής 22

Μαΐου 2026, σύμφωνα με πάγια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β’ ΕΙΔΙΚΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΙΕΡΆ ΜΟΝΉ ΓΟΥΒΕΡΝΈΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΊΟΥ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΠΕΣΌΝΤΩΝ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

▪ Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από Εκπρόσωπο της Κοινότητας του Ακρωτηρίου

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Ιερά Μονή Γουβερνέτου

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΔΉΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Συλλόγου

Σελίνου, κ. Νικόλαο Αποστολάκη

▪ Ριζίτικο τραγούδι από τον Πολιτιστικό-Παραδοσιακό Σύλλογο Σελίνου

▪ Παραδοσιακό κέρασμα από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου

➢ 19:00 – ΛΙΜΑΝΆΚΙ ΝΈΑΣ ΧΏΡΑΣ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΠΕΣΌΝΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΧΏΡΑΣ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Προσκλητήριο Πεσόντων

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

▪ Ομιλία με τίτλο «Ο Κρητικός λαός μπροστά στον κατακτητή: Η Μάχη της Κρήτης» από τον κ. Γιάννη

Σκαλιδάκη, Δρ. Ιστορίας, Διδάσκων Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

▪ Ριζίτικο τραγούδι από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Χανίων «Κρητικές Μαδάρες»

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Φορείς Νέας Χώρας

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΔΉΜΟΣ ΣΦΑΚΊΩΝ – ΜΝΗΜΕΊΟ «ΜΆΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ» ΧΏΡΑΣ ΣΦΑΚΊΩΝ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σφακίων, κ. Ιωάννη Ζερβό

▪ Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής από τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Matthew Lodge

▪ Ποιήματα από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σφακίων

▪ Παραδοσιακό κέρασμα από τον Δήμο Σφακίων

Διοργάνωση: Δήμος Σφακίων

➢ 19:00 – ΔΉΜΟΣ ΚΙΣΣΆΜΟΥ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΠΕΣΌΝΤΩΝ – ΚΌΜΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΏΝ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Προσκλητήριο Πεσόντων

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Κισσάμου, κ. Γιώργο Μυλωνάκη

▪ Ομιλία με τίτλο «“Ποτέ ξανά”: η μόνη κληρονομιά του πολέμου» από τον κ. Σπύρο Νταουντάκη,

Ιστορικό, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

▪ Ριζίτικο τραγούδι από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

Διοργάνωση: Δήμος Κισσάμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΑΓΥΙΆ – ΜΝΗΜΕΊΟ «ΓΟΛΓΟΘΆ»

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Προσκλητήριο Πεσόντων

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

▪ Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας.

▪ Παραδοσιακά τραγούδια από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Νέας Κυδωνίας.

▪ Χορό-θεατρικό δρώμενο από τους μαθητές του Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας

▪ Ιστορική αναδρομή και τραγούδι από το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Χανίων

➢ 19:00 – ΔΉΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΏΝΟΥ – ΆΓΙΟΙ ΠΆΝΤΕΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΈΣ ΊΔΡΥΜΑ «ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ»

Εις Μνήμην των Πεσόντων στις Μάχες Στύλου και Μπαμπαλή (28 Μαΐου 1941)

▪ Επιμνημόσυνη δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη

▪ Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία», π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη

▪ Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, κ. Ιωάννη Γαρεδάκη

▪ Ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση από την κα Αργυρώ Κουκιανάκη, Δικηγόρο

▪ Ριζίτικα τραγούδια από τον Καλλιτεχνικό Όμιλο «Ο Αποκόρωνας»

Διοργάνωση: Δήμος Αποκορώνου, Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΚΟΛΥΜΒΆΡΙ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΕΥΈΛΠΙΔΩΝ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Προσκλητήριο Πεσόντων

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικός Ύμνος

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

▪ Ομιλία από τον Διοικητή της 5ης A/M ΤΑΞ «V Μεραρχίας Κρητών», Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Κωστάκη ΑΔΦΧ

Διοργάνωση: 5η A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών», Δήμος Πλατανιά

➢ ΠΈΜΠΤΗ 21 ΜΆΙΟΥ 2026 – 20:00 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ – ΠΡΕΜΙΈΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ JOHN IRWIN

Πρώτη προβολή του 1ου επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού

John Irwin, με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική Κατοχή» [“Out of Their

Own Hands: Women of Crete and the German Occupation”].

Βασισμένα σε 50 ώρες συνεντεύξεων που

καταγράφηκαν σε διάστημα 20 ετών, τα 6 επεισόδια της σειράς τιμούν και υμνούν τη δύναμη, την

ανθεκτικότητα και τις αξίες μιας γενιάς γυναικών από την Δυτική Κρήτη κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π. – το πώς

προσαρμόστηκαν, πώς αντιστάθηκαν, επέζησαν και κράτησαν ενωμένες τις κοινότητές τους στους σκοτεινούς

αυτούς καιρούς.

Το 1ο επεισόδιο διάρκειας 60 λεπτών έχει τίτλο «Οι αδελφές του Γαλατά» [“The Sisters of Galatas”], και

αφηγείται την ιστορία των αδελφών Άννας, Βέρας και Δέσποινας Ταπεινάκη από τον Γαλατά, 12, 10 και 8

ετών αντίστοιχα τότε, των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν βάναυσα από την εισβολή των Γερμανών

αλεξιπτωτιστών.

Μέσα σε μια νύχτα, οι τρεις αδελφές ωθήθηκαν στον πόλεμο κι έζησαν τους αεροπορικούς

βομβαρδισμούς και τις σφοδρές μάχες που διαδραματίστηκαν στους δρόμους του χωριού τους. Η παιδική

τους ηλικία έληξε απότομα, καθώς έγιναν μάρτυρες θανάτου και καταστροφής, υποστήριξαν τους ντόπιους

μαχητές, βοήθησαν τους Συμμάχους αιχμαλώτους πολέμου να διαφύγουν στα βουνά και, αργότερα,

συμμετείχαν στις δράσεις της Αντίστασης…

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 10:30 – ΦΡΟΎΡΙΟ ΦΙΡΚΆ

▪ Επίσημη έπαρση Σημαιών

▪ Εθνικοί Ύμνοι

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων

ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΚΡΉΤΗΣ

Εγκαίνια παρουσίασης νέων εκθεμάτων σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης, η οποία περιλαμβάνει:

1) Πολεμικά πλοία της Αυστραλίας που συμμετείχαν στις πολεμικές συγκρούσεις κατά τη Μάχη της Κρήτης

2) Επετειακά νομίσματα 20 cents του νομισματοκοπείου Αυστραλίας που αφορούν στις εκστρατείες στην

Ελλάδα, την Κρήτη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, στην 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, και

στις γυναίκες της Αυστραλίας κατά τον πόλεμο

3) Φιλοτελική έκθεση του φιλοτελιστή Γιώργου Θωμαρέη με θέμα «Κρήτη 1940-1946: τα δύσκολα χρόνια

πριν το ξέσπασμα του πολέμου»

Διοργάνωση: Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

➢ 13:30 – 42η ΟΔΌ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΏΝ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΎ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΏΝ ΚΑΙ

ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΏΝ (ANZAC)

Εις Μνήμην της 27ης Μαΐου 1941

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικοί Ύμνοι

▪ Χαιρετισμός και ομιλία από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

▪ Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσικαλαριών, Αυστραλιανή

Επιτροπή Μνημείου ANZAC

➢ 18:30 – ΓΑΛΑΤΆΣ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΏΝ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικοί Ύμνοι

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

▪ Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΚΕΡΊΤΗ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Προσκλητήριο Πεσόντων

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικοί Ύμνοι

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

▪ Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά

➢ 18:00 – ΣΟΎΔΑ – ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΌ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΟ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Τιμητική Πτήση του Αεροβατικού Σμήνους “Red Arrows” και του στρατιωτικού αεροσκάφους Α400Μ της

Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF)

Προσέλευση επισήμων: έως 17:45

Διοργάνωση: Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2026

➢ 11:00 – ΙΕΡΌΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΝΑΌΣ ΧΑΝΊΩΝ – ΕΠΊΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ

07:00 – 10:00 Θεία Λειτουργία

Μνημόσυνο Πεσόντων και Αναιρεθέντων της Μάχης της Κρήτης

11:00 Επίσημη Δοξολογία

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,

Δήμος Χανίων

➢ ΠΑΛΑΙΌ ΛΙΜΆΝΙ ΧΑΝΊΩΝ

❖ ~11:30 – ΠΑΡΈΛΑΣΗ ΣΗΜΑΙΟΦΌΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ ΧΑΝΊΩΝ

Αντιπροσωπείες Παραδοσιακών Συλλόγων του Δήμου Χανίων θα παρελάσουν στο Λιμάνι των Χανίων,

με αφετηρία την Πλατεία Τάλω και τερματισμό το Νεώριο Μόρο

Με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

❖ 12:00 – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΉ ΕΠΊΔΕΙΞΗ ”RED ARROWS”

Αεροπορική επίδειξη του Αεροβατικού Σμήνους “Red Arrows” της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας

(Royal Air Force Aerobatic Team)

Διοργάνωση: Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,

Δήμος Χανίων, 115 ΠΜ, ΝΚ, Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων

➢ 13:30 – ΜΆΛΕΜΕ – ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΟ

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα

➢ 18:30 – ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ ΜΆΛΕΜΕ – ΤΕΛΕΤΉ ΛΉΞΗΣ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΜΆΧΗΣ ΚΡΉΤΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ – Μνημείο Μάχης Κρήτης

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση στεφάνων

▪ Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

▪ Εθνικοί Ύμνοι

Β’ ΜΕΡΟΣ

▪ Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νικόλαο Καλογερή

▪ Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

▪ Ομιλία από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

▪ Χαιρετισμός από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

▪ Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1ης ΜΚ/ΑΛ

▪ Αεροπορική επίδειξη Μεμονωμένου Αεροσκάφους F16 από την 115 ΠΜ

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Χανίων, 5η Α/Μ

ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών», 115 ΠΜ, ΝΚ, 1η ΜΚ/ΑΛ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 85ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

➢ ΔΕΥΤΈΡΑ 18 ΜΆΙΟΥ 2026 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΉ 4+1 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ

«Με το φακό των παιδιών… Ιστορία μας είναι η Ιστορία του Τόπου μας»

Προβολή 7 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από την περίοδο της γερμανικής κατοχής στα Χανιά τα οποία

δημιούργησαν σχολεία των Χανίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Με το φακό των παιδιών… Ιστορία

μας είναι η Ιστορία του Τόπου μας».

Μνήμες τοπικής Προφορικής Ιστορίας όπως αποτυπώθηκαν σε

μαθητικές ταινίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «cineΜαθήματα» και «Κρήτη,

Προφορική Ιστορία» της Πολιτιστικής Εταιρεία Κρήτης και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, σε συν-

διοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμου Χανίων και Πλατανιά, και υπό την αιγίδα της

Διεύθυνσης Άυλου Πολιτισμού Υπουργείου Πολιτισμού. Παράλληλα θα προβληθεί αμοντάριστο υλικό με

καταγεγραμμένες μαρτυρίες από την περίοδο 1940-1945.

Θα προβληθούν οι ταινίες:

– Το καταφύγιο του Πλατανιά [Γυμνάσιο Πλατανιά / Διάρκεια 12:27]

– Τάναΐς – Και τα λουκέτα δεν άνοιξαν ποτέ [Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας / Διάρκεια 13:15]

– Οι Δέκα Εκτελεσθέντες των Στερνών Ακρωτηρίου [1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων και Δημοτικό Σχολείο

Στερνών / Διάρκεια 11:43]

– Κάντανος… ώρα μηδέν! [ΕΠΑΛ Καντάνου / Διάρκεια 15:38]

– +1 ντοκιμαντέρ που έχει προβληθεί σε 51 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και έχει αποσπάσει 23 βραβεία και

διακρίσεις: Μαρίκα… γιατί να φοβάσαι [Σενάριο – Σκηνοθεσία Ματθαίος Φραντζεσκάκης / Διάρκεια 15’,

2021]: κατά την πέμπτη ημέρα της Μάχης της Κρήτης, το Σάββατο 24 Μαΐου 1941, τρεις Γερμανοί

στρατιώτες πέρασαν από τον Κακόπετρο, ένα χωριό κοντά στα Χανιά. Πλησίασαν το σπίτι του Αντώνη

Λουφαρδάκη. Χωρίς λόγο, εισέβαλαν στο σπίτι και εκτέλεσαν με τα αυτόματα όπλα τους, πέντε γυναίκες

και ένα δίχρονο παιδί.

– Η πεντάχρονη τότε Μαρίκα, είδε τα πάντα, ενώ ήταν κρυμμένη κάτω από ένα κρεβάτι…

Προβολές:

– 09:00–11:00 και 11:00–13:00 για την εκπαιδευτική κοινότητα

– 19:00: ανοιχτή προβολή για το ευρύ κοινό των παραπάνω ταινιών και του αμοντάριστου υλικού

με μαρτυρίες από την περίοδο 1940-1945.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με την συμμετοχή των :

– Βαγγέλη Καραμανωλάκη, Καθηγητή Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, Πρόεδρο της Διοικούσας

Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Πρόεδρο Δ.Σ. των Αρχείων Σύγχρονης

Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

– Αρχόντισσα Αναστασάκη–Μαρκετάκη, Εκπαιδευτικό Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης και Πρόεδρο Δ.Σ.

«Ορίζοντα»

– Χαρά Ανδρεάδου, Σύμβουλο Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, Ιστορικό, και Επιστημονική Συνεργάτιδα του

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

– Ματθαίο Φραντζεσκάκη, Διευθυντή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Πολιτιστική

Εταιρεία Κρήτης – Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

➢ ΤΡΊΤΗ 19 ΜΆΙΟΥ 2026 – 19:30 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ (2ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ) – ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΒΙΒΛΊΟΥ

Παρουσίαση 2ου τόμου του βιβλίου με τίτλο «Μαρτυρίες παιδιών από τη Μάχη της Κρήτης και την

Κατοχή II».

Το βιβλίο περιέχει μαρτυρίες των Εμμ. Αθητάκη, Χρ. Αννιτσάκη, Κων. Βουράκη, Ν. Διακάκη, Λ. Καούνη, Ερ.

Καψωμένου, Σ. Μιχελογιάννη, Ι. Μπατάκη, Α. Πλυμάκη, Κ. Ρεξάκη, Γ. Φουντουλάκη, Β. Χαρωνίτη, Χρ.

Χουλιόπουλου. Εκδόθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελευθερία Ζέη, Αν. Καθηγήτρια Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Γιάννης

Σκαλιδάκης, Δρ. Ιστορίας, Διδάσκων Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Νίκος Μπλαζάκης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Κώστας Φουρναράκης, Προϊστάμενος του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Ιστορικό Αρχείο

Κρήτης

➢ ΤΕΤΆΡΤΗ 20 ΜΆΙΟΥ 2026 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ (2ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ) – ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΗΑΚΑ

Αυτόνομο βιωματικό εργαστήρι εκμάθησης Haka, με ιστορική αναδρομή στη δράση των Μαορί

της Νέας Ζηλανδίας στην Κρήτη

Ο ρόλος των πολεμιστών Μαορί στην Κρήτη υπήρξε καθοριστικός. Ο χορός Haka δεν αποτελεί ένα απλό

καλλιτεχνικό δρώμενο, αλλά μια ιερή τελετουργία απόδοσης τιμής. Η προσέγγιση του εργαστηρίου δεν είναι

μόνο κινησιολογική, αλλά εστιάζει και στην πνευματική σημασία (Tikanga) και τον σεβασμό των παραδόσεων

των Μαορί, λειτουργώντας ως ένας ζωντανός δεσμός μνήμης προς τους Νεοζηλανδούς μαχητές.

Η δράση έχει

έντονο διαγενεακό χαρακτήρα. Στόχος είναι να προσελκύσει τη νεολαία των Χανίων, προσφέροντας έναν

ενεργό και δυναμικό τρόπο συμμετοχής στις επετειακές εκδηλώσεις, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των νέων

για την τοπική ιστορία.

• Χορογράφος – Χορευτής: Δημήτρης Κοτζαμπασάκης

• Διάρκεια: 3 ώρες (18:00–21:00)

• Δηλώσεις συμμετοχής έως την 16 Μαΐου 2026 στο greecehaka@gmail.com ή τηλεφωνικά στο

6972013505 (Δημήτρης Κοτζαμπασάκης)

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

➢ ΤΕΤΆΡΤΗ 20 ΜΆΙΟΥ 2026 – 19:00 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ – ΟΜΙΛΊΑ ΕΠΊΤΙΜΟΥ Α/ΓΕΣ

Ομιλία με θέμα «Η Μάχη της Κρήτης» από τον Επίτιμο Α/ΓΕΣ Στρατηγό ε.α Χαράλαμπο Λαλούση

Διοργάνωση: 5η Α/Μ ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών», Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,

Πνευματικό Κέντρο Χανίων

➢ ΠΈΜΠΤΗ 21 ΜΆΙΟΥ 2026 – 17:00 – ΠΈΡΑΣΜΑ ΦΑΡΑΓΓΙΟΎ ΚΑΝΤΆΝΟΥ – ΜΝΗΜΕΊΟ ΠΕΣΌΝΤΩΝ ΠΛΑΤΕΊΑΣ

ΚΑΝΤΆΝΟΥ

«To Μονοπάτι της Μνήμης: Φωτίζοντας την Ιστορία»

▪ 17:00 Πέρασμα του Φαραγγιού της Καντάνου **

Σημείο εκκίνησης: είσοδος του φαραγγιού Καντάνου (τοποθεσία Άναβος)

Σύντομη ιστορική αναδρομή

▪ 17:45 Επιμνημόσυνη Δέηση στον Άγιο Ειρηναίο (στην μέση του φαραγγιού)

Παραλαβή κεριών led light και συνέχιση διαδρομής προς το Μνημείο Πεσόντων

▪ 18:45 Άφιξη στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία Καντάνου, και εναπόθεση των κεριών

Σύντομος χαιρετισμός από Εκπρόσωπο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου

▪ 19:10 Μουσική παράσταση «Μνήμη και Φως» με το σχήμα «Vamos Orchestra»

▪ 20:10 Κέρασμα από το Σύλλογο Γυναικών Καντάνου «Η Ταβιθά»

** Το φαράγγι έχει μήκος 7 χλμ και είναι βατός αγροτικός δρόμος. Για όποιον δεν μπορεί να το περπατήσει, το σημείο

συνάντησης είναι στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία Καντάνου στις 18:45. Από τις 16:00 θα υπάρχουν mini bus για

την μεταφορά όσων το επιθυμούν, από την κεντρική Πλατεία έως την είσοδο του Φαραγγιού.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Πολιτιστικός

Σύλλογος Καντάνου «Καντανία», Σύλλογος Γυναικών Καντάνου «Η Ταβιθά»

➢ ΔΕΥΤΈΡΑ 25 ΜΆΙΟΥ 2026 – 19:00 – ΟΙΚΕΊΑ-ΜΟΥΣΕΊΟ ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ (ΧΑΛΈΠΑ)

«Η Οικία Βενιζέλου στη Γερμανική Κατοχή. Αποτυπώματα και μνήμες»

Εκδήλωση με ομιλητές τους :

– Γιάννη Σκαλιδάκη, Δρ. Ιστορίας, Διδάσκων Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου

Κρήτης

– Σπύρο Νταουντάκη, Ιστορικό, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

– Σοφία Πιτίδου, Φιλόλογο, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Διοργάνωση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

➢ ΔΕΥΤΈΡΑ 25 ΚΑΙ ΤΕΤΆΡΤΗ 27 ΜΆΙΟΥ 2026 – ΣΥΜΜΑΧΙΚΌ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΟ ΣΟΎΔΑΣ ΚΑΙ ΆΓΙΟΙ ΑΠΌΣΤΟΛΟΙ

Πρόγραμμα ιστορικών ξεναγήσεων από το Σύλλογο Διατήρησης της Μνήμης της Μάχης της

Κρήτης και της Αντίστασης:

❖ Δευτέρα 25 Μαΐου – Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας

▪ Ώρα συνάντησης: 17:00 για αγγλική ξενάγηση και 19:00 για ελληνική ξενάγηση

▪ Σημείο συνάντησης: έξω από την κεντρική είσοδο του Συμμαχικού Νεκροταφείου

▪ Πρόγραμμα: πεζοπορία γύρω από τα μνήματα και αναφορά στις ιστορίες των Πεσόντων και στα

γεγονότα της Μάχης της Κρήτης

❖ Τετάρτη 27 Μαΐου – Άγιοι Απόστολοι

▪ Ώρα συνάντησης: 17:00 για αγγλική ξενάγηση και 19:00 για ελληνική ξενάγηση

▪ Σημείο συνάντησης: παρκινγκ του συγκροτήματος «Ξένιος Δίας»

▪ Πρόγραμμα: πεζοπορία γύρω από τα τρία ακρωτήρια των Αγίων Αποστολών και αναφορά στην

ιστορία του χώρου από τις Παιδικές Εξοχές το 1939, στη μετατροπή του ως 7ο συμμαχικό νοσοκομείο

και ως στρατόπεδο αιχμάλωτων μετά την κατάληψη της Κρήτης ως το 1942, με φωτογραφικό υλικό

εποχής

Ξενάγηση: Γιώργος Τσαμπάς, Ιστορικός, Μέλος του Συλλόγου Διατήρησης της Μνήμης της Μάχης της Κρήτης

και της Αντίστασης

Διάρκεια ξενάγησης: ~ 1 ώρα

Δηλώσεις συμμετοχής: στο tsampa13@hotmail.com και στο τηλ. 6972427286 (Γιώργος Τσαμπάς)

και στο Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Χανίων politismos@chania.gr και τηλ. 28213-41613

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Σύλλογος Διατήρησης της Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 85ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

➢ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΊ ΑΓΏΝΕΣ ΠΉΛΙΝΟΥ ΣΤΌΧΟΥ – «ΚΎΠΕΛΛΟ ΜΆΧΗ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ»

• Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23 και 24 Μαΐου 2026

• Τόπος Διεξαγωγής: Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος,

Σκοπευτικός Όμιλος Χανίων «Ο ΒΑΡΔΑΣ»

➢ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΊ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΊ ΑΓΏΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΣΤΌΧΟΥ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ «ΜΆΧΗ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ»

• Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16 και 17 Μαΐου 2026

• Τόπος Διεξαγωγής: Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος,

Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ