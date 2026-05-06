Δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση FRESKON 2026 στη Θεσσαλονίκη

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών 10η FRESKON 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης, καθώς συμμετείχαν 230 εκθέτες από 10 χώρες, σε έναν εκθεσιακό χώρο 12.500 τ.μ.. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 2.000 προκαθορισμένα επιχειρηματικά ραντεβού με περίπου 250 επιλεγμένους αγοραστές (hosted buyers) από 40 χώρες, ενώ σημαντικές ήταν και οι επαφές με οργανωμένες αποστολές εμπορικών επισκεπτών.

Το εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων εμπόρων, εισαγωγέων και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα των κρητικών προϊόντων στη διεθνή αγορά. Στο περίπτερο φιλοξενήθηκαν έξι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν την ποιότητα, την καινοτομία και την εξαγωγική τους δυναμική.

Τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων:

• Αβοκάντο, πορτοκάλια και σταφίδες.

• Καρπούζια, πεπόνια, τομάτες, αγγούρια και πιπεριές.

• Βρώσιμες ελιές, κάστανα και ελαιόλαδο.

Η παρουσίαση αυτή ανέδειξε τον πλούτο και την ποικιλομορφία της κρητικής γης, καθώς και την υψηλή διατροφική αξία των παραγόμενων προϊόντων. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε:

«Η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης και των επιχειρήσεών της ενίσχυσε την εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα και ανέδειξε τις δυνατότητες του νησιού να πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη αγροδιατροφή, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Κρήτη διαθέτει τη γνώση, την ποιότητα και την ταυτότητα που απαιτούν οι σύγχρονες αγορές».

Την οργάνωση και λειτουργία του περιπτέρου υποστήριξαν τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Αναστασία Ανδρεαδάκη από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Ειρήνη Σηφογιαννάκη από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην προβολή και προώθηση του πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας τις εξαγωγικές προοπτικές των τοπικών επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού.