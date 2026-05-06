Ηράκλειο:12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΙΑΚΕ

«Η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα: Ταυτότητες, Πολιτικές,

Γέφυρες Πολιτισμού και Παιδείας»

Παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Το συνέδριο, με κεντρική θεματική «Η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα: Ταυτότητες, Πολιτικές, Γέφυρες Πολιτισμού και Παιδείας»,

πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου 2026, ενώ οι εξ αποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου.

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και το πρόγραμμα της διοργάνωσης, η οποία συγκεντρώνει φέτος 1.142 εισηγητές με 842 επιστημονικές εργασίες, εκπροσωπώντας 48 Πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Θεματικές και Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή, το συνέδριο εστιάζει στο σύνθετο φαινόμενο της διασποράς, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Τέσσερα διεθνή συμπόσια με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Συμπόσιο από την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Υβριδικό συνέδριο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πολιτιστικές δράσεις, όπως εκδρομή στη Σπιναλόγκα, ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και μουσικές βραδιές αφιερωμένες στην κρητική παράδοση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της εκπαίδευσης ως βασικού παράγοντα κοινωνικής συνοχής και κατανόησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, ενώ το σύνολο των δράσεων δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Η πρόεδρος του ΙΑΚΕ και Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη, δήλωσε: ««Το φετινό συνέδριο επιχειρεί να προσεγγίσει τη διασπορά όχι μόνο ως ένα φαινόμενο μετακίνησης πληθυσμών, αλλά ως μια δυναμική και πολυδιάστατη διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα, την πολιτισμική αλληλεπίδραση και τη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, όπου οι κοινωνίες γίνονται όλο και πιο σύνθετες και πολυπολιτισμικές,

η κατανόηση αυτών των διαδικασιών καθίσταται κρίσιμη για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της συνεργασίας και της δημοκρατικής συνύπαρξης. Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου, όπου η επιστημονική γνώση συναντά την εμπειρία και οδηγεί σε νέες προσεγγίσεις και προτάσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς η ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα κατανόησης της διαφορετικότητας και ως εργαλείου που μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση πολιτισμών και κοινωνιών.»

Ο Μανώλης Μπελαδάκης, αντιπρόεδρος του ΙΑΚΕ, ανέφερε: «Το συνέδριο αυτό επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο της Κρήτης ως σημείου συνάντησης της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η αυξημένη συμμετοχή και το υψηλό επίπεδο των εργασιών που παρουσιάζονται, αναδεικνύουν τη δυναμική του θεσμού και την εμπιστοσύνη που του δείχνουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η φετινή θεματική αναδεικνύει ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα των σύγχρονων εξελίξεων, καθώς η διασπορά, οι ταυτότητες και οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν σε βάθος τις κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες.

Μέσα από το συνέδριο, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον διάλογο γύρω από αυτά τα ζητήματα και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και ερευνητικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων επιστημόνων, τόσο μέσα από τη συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεδρίου όσο και μέσω της βράβευσης των καλύτερων επιστημονικών εργασιών. Θεωρούμε ότι η ενίσχυση της νέας γενιάς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχεια και την εξέλιξη της επιστημονικής κοινότητας».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν επίσης κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Με τον τρόπο αυτό, το 12ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΑΚΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου και προβληματισμού για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης σε διεθνές επίπεδο.

Στη συνέντευξη μετείχαν μέλη του Δ.Σ. και του ΙΑΚΕ, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, Μανόλης Μπελαδάκης, Αριστέα Τζαγκαρουλάκη, Τζένη Ψαλτάκη, Φώτης Κολοκοτρώνης, Λεωνίδας Χαλκιαδάκης, Χρήστος Ντρουμπογιάννης.