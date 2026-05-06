Σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Έγκριση της πρότασης TEAMING “SPACE-Crete”

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συγχαίρει θερμά τον συντονιστή της πρότασης SPACE-Crete, κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και πρώην Πρύτανη του Ιδρύματος, τον Πρόεδρο του ΙΤΕ κ. Βασίλη Χαρμανδάρη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής,

καθώς και όλα τα μέλη της ομάδας έργου — μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολυάριθμα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος— για τη σημαντική επιτυχία τους στην εξαιρετικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή πρόσκληση HORIZON-WIDERA-2025-ACCESS-01-01: Teaming for Excellence για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Κρήτης σε Αναδυόμενες Διαστημικές Τεχνολογίες.

Με έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, καθώς και την παρατήρηση της Γης, το νέο Κέντρο φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.

Θα καλύπτει ολιστικά το φάσμα της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στις διαστημικές τεχνολογίες: από τη βασική έρευνα και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων, έως την αξιοποίηση εμβληματικών υποδομών όπως το Αστεροσκοπείο Σκίνακα που αποτελεί σημαντική κοινή υποδομή του Πανεπιστημίου Κρήτης με το ΙΤΕ, καθώς και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων πιστοποιημένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η παρουσία στην Κρήτη σημαντικών ερευνητικών δομών, μεταξύ των οποίων τα Ινστιτούτα Πληροφορικής, Αστροφυσικής και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ καθώς και το νεοσύστατο Ινστιτούτο Αστροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι συνέργειες τους με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς, εδραιώνει τη θέση μας ως δυναμικού διεθνούς κόμβου έρευνας και καινοτομίας στην επιστήμη του διαστήματος.