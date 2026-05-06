Κρήτη:3o Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Palestinian Independent Film Festival – PIFF

«We Teach Life, Sir»

8–10 Μαΐου 2026 | Κύπρος & Ελλάδα

Το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF) επιστρέφει για την 3η του έκδοση, η οποία θα πραγματοποιηθεί́ από́ τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 σε πέντε τοποθεσίες: Λεμεσό́ και Λευκωσία (Κύπρος), καθώς και Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ικαρία (Ελλάδα).

Ως μια αυτό-οργανωμένη πρωτοβουλία που λειτουργεί σε εθελοντική́ βάση, το PIFF συνεχίζει να δημιουργεί́ μια συλλογική́ κινηματογραφική́ εμπειρία η οποία ξεπερνά́ την ιδέα

των συνόρων, φέρνοντας τον παλαιστινιακό κινηματογράφο σε ένα -όσο το δυνατόν- πιο ποικιλόμορφο κοινό, μέσω των δωρεάν προβολών.

Η φετινή διοργάνωση διαμορφώνεται γύρω από το ερώτημα:

«Πώς συντηρείται, μεταδίδεται και επιμένει η ζωή κάτω από συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να την εξαντλούν;».

Το θέμα του 3ου Φεστιβάλ αντλείται από το ποίημα «We Teach Life, Sir» της Παλαιστίνιας ποιήτριας Rafeef Ziadah, γραμμένο μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αποικιακής βίας και της διεθνούς απαίτησης οι Παλαιστίνιοι να εξηγούν, να δικαιολογούν ή να μεταφράζουν διαρκώς τον πόνο τους. Στο ποίημα, η «διδασκαλία της ζωής» δεν παρουσιάζεται ως μια αφηρημένη ηθική στάση ή ως δήλωση ελπίδας.

Αρθρώνεται ως μια συνθήκη που επιβάλλεται στους Παλαιστίνιους – να διατηρούν την ανθρωπιά, τη φροντίδα και την ηθική διαύγεια ενώ ζουν υπό καθεστώς συστηματικής απαλλοτρίωσης και παγκόσμιας αδιαφορίας. Ως φράση υποδεικνύει μια άνιση απαίτηση που επιβάλλεται στους καταπιεσμένους – να εκπαιδεύουν τον κόσμο για τη ζωή ενώ οι δικές τους ζωές καθίστανται επισφαλείς.

Οι ταινίες του φετινού Φεστιβάλ δεν θέτουν το ερώτημα αν οι Παλαιστίνιοι καταφέρνουν να επιβιώνουν, αλλά πώς υπάρχει, εκδηλώνεται και μεταλαμπαδεύεται η ζωή υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας.

Εστιάζουν στις υφές της καθημερινής ζωής, όπου ρουτίνες της καθημερινότητας και σχέσεις επιμένουν, παρά τη ρήξη. Προσκαλούν το κοινό να αναλογιστεί τι διατηρείται στη μνήμη και πώς η ζωή συνεχίζει να διαμορφώνεται και να μεταφέρεται στις επόμενες γενιές.

Στη φετινή επιμέλεια περιλαμβάνονται το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους Yalla Parkour, οι μικρού μήκους ταινίες Upshot της Maha Haj και Gaza Bride 17 του Waseem Khair, καθώς και η ταινία μεγάλου μήκους All That’s Left of You της Cherien Dabis.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις και Q&A που στοχεύουν στο να ανοίξουν έναν χώρο συλλογικού αναστοχασμού πάνω στο τραύμα, τη

μνήμη και τον ρόλο του κινηματογράφου στην κατανόηση των βιωμένων εμπειριών υπό συνθήκες κατοχής και πολέμου.

Το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου προσεγγίζει τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή αφήγησης, αλλά ως μια κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική πρακτική. Σε συνθήκες όπου η ζωή διαταράσσεται συνεχώς, η συλλογική εμπειρία του να παρακολουθούμε, να ακούμε και να αναστοχαζόμαστε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το να συναντιόμαστε γύρω από μια ταινία αποτελεί επίσης μια πράξη παρουσίας, μια επιμονή στην ορατότητα και μια δημιουργία χώρου για αφηγήσεις που συχνά περιθωριοποιούνται ή καταστέλλονται.

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν και ανοιχτές για το κοινό.

Πρόγραμμα 3ου Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Παρασκευή, 08/05

19.30: Καλωσόρισμα

20.00: Yalla Parkour, Areeb Zuaiter | 12+

Ντοκιμαντέρ / Δράμα, 1h 29m, 2024 Υπότιτλοι: Ελληνικά

Σύνοψη:

Η σκηνοθέτρια Areeb επισκέφθηκε τη Γάζα για πρώτη φορά σε ηλικία τεσσάρων ετών, όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη θάλασσα. Αυτή η εμπειρία, γεμάτη από τη μαγεία της θάλασσας και το χαμόγελο της Παλαιστίνιας μητέρας της, άφησε έντονο αποτύπωμα μέσα της.

Πρόσφατα, η νοσταλγία για την πατρίδα της αναζωπυρώθηκε όταν ανακάλυψε ένα βίντεο με νέους που κάνουν parkour στις αμμώδεις ακτές της Γάζας. Η χαρά τους ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τους μακρινούς ήχους εκρήξεων. Θέλοντας να επανασυνδεθεί με το παρελθόν της, η Areeb επικοινωνεί με την ομάδα parkour και δημιουργεί μια σχέση με έναν αθλητή, τον Ahmed.

Μαζί εξερευνούν τα απομεινάρια της Γάζας — ένα νεκροταφείο, ένα εγκαταλελειμμένο εμπορικό κέντρο και τα ερείπια ενός αεροδρομίου.

Καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ahmed αποκαλύπτει τις σκληρές συνθήκες ζωής στη Γάζα, μετατρέποντας την αρχική περιέργεια της Areeb σε βαθιά κατανόηση των δυσκολιών του. Η ίδια βιώνει συναισθήματα ενοχής και σύγκρουσης, καθώς βλέπει την επιθυμία του να φύγει, γνωρίζοντας το συναισθηματικό κενό που αυτό συνεπάγεται.

Το ταξίδι τους γίνεται μια εξερεύνηση της μνήμης, της ταυτότητας και του ανήκειν, αλλά και της βαριάς κληρονομιάς ενός τόπου που έχει μείνει πίσω.

Σάββατο, 09/05

19.30: Καλωσόρισμα

20.00: Upshot, Maha Haj | 12+

Ταινία μικρού μήκους / Δράμα, 34 λεπτά, 2024 || Υπότιτλοι: Ελληνικά

Σύνοψη:

Ο Suleiman και η Mona είναι ένα ζευγάρι που ζει μια απομονωμένη ζωή, φροντίζοντας ζώα και δέντρα, ενώ συχνά έχουν έντονες συζητήσεις σχετικά με τις επιλογές της ζωής των παιδιών τους. Ωστόσο, μια μέρα η καθημερινότητά τους διαταράσσεται όταν εμφανίζεται ένας άγνωστος, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα επώδυνο παρελθόν.

20.45: Gaza Bride 17, Waseem Khair | 15+

Ταινία μικρού μήκους / Ψυχολογικό δράμα, 20 λεπτά, 2025 || Υπότιτλοι: Ελληνικά

Σύνοψη:

Ένας ψαράς από τη Γάζα παγιδεύεται στις στοιχειωμένες αναμνήσεις του. Μετά την απώλεια του μοναδικού του παιδιού, πάσχει από μετατραυματική διαταραχή που τον οδηγεί σε ένα

ψυχολογικό ταξίδι, όπου ξαναζεί την τραγωδία του μέσα σε μια διαφορετική πραγματικότητα.

21.15: Ερωτήσεις & Συζήτηση (Q&A)

Μετά τις προβολές των ταινιών μικρού μήκους θα ακολουθήσει συζήτηση (Q&A) με τις ακόλουθες καλεσμένες:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αλεξία Τσούνη, πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην υδρολογία και

συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συνιδρύτρια

και Πρόεδρο του FemArtAct, δημιουργός ντοκιμαντέρ και μέλος του WIFT GR και της Ελληνικής Ένωσης Ντοκιμαντέρ.

ΛΕΜΕΣΟΣ : Δρ. Λουκία Δημητρίου, καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, και Καίτη Παπαδήμα, κινηματογραφίστρια και μια εκ των δύο καλλιτεχνικών διευθυντών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου.

Κυριακή, 10/05

19.30: Καλωσόρισμα

20:00 — Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That’s Left of You), Cherien Dabis | 15+

Δράμα / Ρομαντικό, 2h 26m, 2025 || Υπότιτλοι: Ελληνικά

Σύνοψη:

Ένα βαθιά συγκινητικό, διαγενεακό δράμα που ακολουθεί έναν Παλαιστίνιο έφηβο, ο οποίος παρασύρεται σε μια διαδήλωση στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και έρχεται αντιμέτωπος με ένα βίαιο περιστατικό που συγκλονίζει την οικογένειά του. Η αφήγηση αναπτύσσεται μέσα

από τη σκοπιά της μητέρας του, η οποία ανακαλεί και συνθέτει τα πολιτικά και συναισθηματικά νήματα που οδήγησαν σε εκείνη τη μοιραία στιγμή. Εκτεινόμενη σε βάθος επτά δεκαετιών, η ταινία ιχνηλατεί τις ελπίδες και τις απώλειες μιας εκτοπισμένης οικογένειας, καταγράφοντας τα τραύματα του εκτοπισμού και την ακλόνητη κληρονομιά της επιβίωσης. Το ταξίδι τους γίνεται μια εξερεύνηση της μνήμης, της ταυτότητας και του ανήκειν, αλλά και της βαριάς κληρονομιάς ενός τόπου που έχει μείνει πίσω.

Ταυτότητα 3ου Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Ημερομηνίες: Παρασκευή, 08 – Σάββατο, 09 & Κυριακή, 10 Μαΐου 2026

Ώρα Έναρξης: 19.30 (καλωσόρισμα)

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώροι ανά πόλη:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κινηματογράφος ΡΕΞ, Λασθένους & Σφακιανάκη

ΧΑΝΙΑ: Θέατρο Δημήτρης Βλησίδης, Μαριδάκη & Ακτή Μιαούλη

ΙΚΑΡΙΑ: Αίθουσα Κάμπου (08/05), Αίθουσα Χριστού Ραχών (09/05) & Αίθουσα Παλαιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου (10/05)

ΛΕΜΕΣΟΣ: Πολυχώρος Συνεργείο, Οδός Ελευθερίας 19

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Καφενείο Πρόζακ, Μεδόνδου 3Α

Για περισσότερες πληροφορίες :

Instagram: @piff_independent | Facebook: PIFF.Independent

Ιστοσελίδα: www.pifffilmfestival.com