Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα Οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων»

Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση

«Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα Οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων»

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 18:00 θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου «Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα Οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων».

Μαζί με την εικαστικό και επιμελήτρια της έκθεσης, Στέλλα Κουκουλάκη, θα ιχνηλατήσουμε την πορεία της φωτογραφίας αρχαιοτήτων στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα, μέσα από εκατό αυθεντικές αργυροτυπίες οκτώ πρωτοπόρων δημιουργών: Δημήτριος Κωνσταντίνου, Πέτρος Μωραΐτης, Κωνσταντίνος Αθανασίου, Frédéric Boissonnas, Νικόλαος Ζωγράφου, Βούλα Παπαϊωάννου, Nelly’s και Σπύρος Μελετζής.

Σας περιμένουμε με χαρά!

Εισιτήριο: κεντρική είσοδος Μουσείου, 5 ευρώ γενική είσοδος. Προϋποθέσεις ελεύθερης εισόδου

Τόπος συνάντησης: Τετάρτη 8 Ιουλίου, 18:00, είσοδος Αίθουσας Περιοδικών Εκθέσεων, Δουκός Μποφώρ & Ι. Χατζηδάκη