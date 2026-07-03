Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Το απόγευμα της Τρίτης, 30ής Ιουνίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων του οικισμού Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνης.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους ενορίτες για τον περικαλλή Ναό τους και αναφέρθηκε, στο κήρυγμά του, στη ζωή και τα μηνύματα των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών Αναργύρων, ακολούθως δε παρακάθησε στην πλούσια παραδοσιακή φιλοξενία των ανθρώπων του οικισμού.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Τετάρτης, 1ης Ιουλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Περιβολίων Ρεθύμνης.

Στην προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε και πάλι στα μηνύματα της ζωής των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, ευχόμενος προς όλους καλό μήνα και ευλογημένο θέρος με προσοχή και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τόπου μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου