ΑΠΟΨΗΔΙΑΦΟΡΑ

Άρθρο του Αργύρη Αργυριάδη : Σταυρός ή λίστα;

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σταυρός ή λίστα;

Του Αργύρη Αργυριάδη
Δικηγόρου
www.argiriadis.gr

Το πρόσφατο επεισόδιο με πρωταγωνιστή Έλληνα ευρωβουλευτή – κατά δήλωσή του αριστερού προσανατολισμού – σε ευρωπαϊκή πόλη έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον τρόπο εκλογής βουλευτών και ευρωβουλευτών στη χώρα μας.

Τι έκανε ο συγκεκριμένος και έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής; Όχι κάποια γκάφα σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης ζητημάτων αρμοδιότητάς του (εάν, βέβαια, υπάρχει τέτοια και δεν είναι ωσεί παρών στις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου). Απλώς μετέφερε το «γηπεδικό κλίμα» – και μάλιστα στις χειρότερες μορφές του – σε ένα μπαράκι.

Γρονθοκόπησε πισώπλατα έναν πολίτη (δημοσιογράφος είναι αλλά δεν είναι το ζητούμενο η ιδιότητά του) και μετά εξαφανίστηκε για να μη συλληφθεί. «Ανδραγάθημα», φευ. Τόσα μπορούσε τόσα έκανε.

Το θέμα, όμως, δεν είναι τι έκανε ο συγκεκριμένος και έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής. Εάν υπήρχε κάποιος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για την εν γένει παρουσία βουλευτών και ευρωβουλευτών θα καταδείκνυε πολλά.

Πρόδηλες ανεπάρκειες και ασυμβατότητες με το ρόλο. Όμως, όλους αυτούς του εξέλεξε ο «κυρίαρχος λαός». Συνεπώς, δεν μας πέφτει λόγος. Ή μήπως μας πέφτει;

Προφανώς, ο λαός αποφασίζει και καλά πράττει. Είτε άμεσα είτε έμμεσα. Το θέμα είναι πώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσει ο λαός να κρίνει; Πώς μπορεί για παράδειγμα να επιλέξει στο σύντομο χρονικό διάστημα μιας προεκλογικής

εκστρατείας μεταξύ πλειάδας υποψηφιοτήτων όταν υπάρχει μια εκλογική περιφέρεια πανελλαδικά (όπως συμβαίνει στις ευρωεκλογές); Το λογικώς αυτονόητο είναι ότι δεν μπορεί. Θα αρκεστεί να επιλέξει μεταξύ των προσώπων που ήδη γνωρίζει.

Και συνήθως αυτά είναι πρόσωπα που έχουν σχέση με το χώρο του θεάματος (καλλιτέχνες, αθλητές κλπ). Πολλοί από αυτούς αξίζουν. Όχι όλοι. Μπορεί να είναι εξαιρετικοί στο γνωστικό τους αντικείμενο,

αλλά να μην έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Να μην μπορούν να αποδώσουν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Οι περισσότεροι δεν είχαν ενασχόληση με τον κόσμο των ιδεών ούτε με τους κοινωνικούς αγώνες. Στερούνται πολιτικής συναντίληψης με εκείνους που καλούνται να συστρατευτούν. Και αυτό φαίνεται, σχεδόν, πάντα.

Θα ήταν λύση, λοιπόν, η λίστα; Θα μπορούσε να είναι εάν είχαμε δημοκρατικά, πλουραλιστικά κόμματα. Δεν μπορεί να είναι λύση επιλογής στα σημερινά, εντόνως αρχηγικά κόμματα. Τέτοιες επιλογές ουδόλως συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου που παραμένει ένα ποιοτικά δημοκρατικά πολίτευμα.

Μια πρόταση που, ίσως, θα μπορούσε να συζητηθεί είναι ο εξορθολογισμός των εκλογικών περιφερειών. Τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις βουλευτικές εκλογές.

Περιφέρειες που θα έφερναν τους αιρετούς πιο κοντά στον πολίτη και την πολιτική πιο κοντά στην κοινωνία. Να γνωρίζεις τους περισσότερους εκ των υποψηφίων από την κοινωνική συνεισφορά και παρουσία τους στον τόπο σου.

Από τον επαγγελματικό τους βίο. Όχι μόνον μέσα από την τηλεόραση και τα social media. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση πάλι το βασικό ζητούμενο είναι ο αυτοπεριορισμός και η «πολιτικοποίηση» όσων κάνουν τις επιλογές αυτών που θα συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές. Πάλι πρέπει να αναζητούν τα λαμπρά και όχι μόνον τα λαμπερά πρόσωπα.

Χρειάζονται επικεφαλής που θα κοιτούν και την επόμενη ημέρα και όχι μόνον τις εκλογικές φωτοβολίδες. Ποτέ ένας προπονητής μπάσκετ ή ποδοσφαίρου δεν θα επέλεγε στην ομάδα του έναν αγύμναστο και αρτζούμπαλο πολιτικό.

Μπορεί η παρουσία του να γέμιζε το στάδιο, να μοσχοπουλούσαν εισιτήρια λόγω της φήμης του, αλλά η ομάδα θα έχανε πανηγυρικά τον αγώνα. Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Αρκεί κάποια στιγμή να το καταλάβουν και οι πολιτικοί ταγοί του τόπου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταλάβει ότι δεν...

0
Οι δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας καθιστούν σαφές ότι...

Πού και πώς ταξίδεψε ο κόσμος το...

0
Ποια ήταν τα αγαπημένα ταξίδια των τουριστών για το...

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταλάβει ότι δεν...

0
Οι δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας καθιστούν σαφές ότι...

Πού και πώς ταξίδεψε ο κόσμος το...

0
Ποια ήταν τα αγαπημένα ταξίδια των τουριστών για το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταλάβει ότι δεν τους θέλει πια ο λαός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 23 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Τουρισμός: Στα 22,385 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο δεκάμηνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν τα 2,252 δισ. ευρώ τον...

ΕΠΚ Κρήτης : “Εκθλιπτικα δικαιώματα, σε ελαιοτριβεία της Κρήτης για ιδιώτες παραγωγούς , σε είδος η μετρητά:”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή αρκετά παράπονα ιδιωτών παραγωγών...

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST