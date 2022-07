Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνης στα Μέλη Παγκρητίου Ενώσεως Αμερικής και τους Ελληνο- Aμερικανούς επισκέπτες

Με θερμά συναισθήματα και συγκίνηση σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στο εμβληματικό Φρούριο Φορτέτζα, για να μοιραστούμε τη χαρά μιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Κρητική Παράδοση.

Έχουμε ήδη διαπιστώσει τόσο στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης σας στην Κρήτη όσο κι από άλλες επαφές με συμπατριώτες μας στην Αμερική, την ατόφια, ανθεκτική, αγάπη σας για τούτο τον ευλογημένο τόπο, στον οποίοι όλοι επιστρέφουν. Όπως πράξατε κι εσείς.

Η επίσκεψη σας στο νησί και την πόλη μας, είναι ταξίδι αναβάπτισης στην κουλτούρα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης. Είναι η ικανοποίηση του νόστου που είμαι βέβαιος ότι όλοι νοιώθετε έντονα και την επιθυμίας των μεγαλύτερων από σας, τα νέα παιδιά που είναι μαζί σας, να πάρουν μια γεύση από τη φιλοξενία, τη ζεστασιά και την αγάπη που καταθέτουν σε όλους τους επισκέπτες τους οι Κρητικοί και ειδικά στους δικούς τους ανθρώπους, τους απόδημους Κρητικούς και Έλληνες που ζουν και διαπρέπουν σε όλες τις ηπείρους της γης.

Oπως σας είπα και στο Αρκάδι, εσείς είστε αγαπητοί φίλοι οι ακρότατοι συνοριοφύλακες της πατρίδας μας. Με τη δυναμική σας εξέλιξη και πρόοδο, κατακτάτε διαρκώς καίριες θέσεις επιρροής στη μεγάλη χώρα που ζείτε και με τις πρωτοβουλίες που προτείνετε και επιβάλλετε στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, διαφυλάττετε το κύρος της Ελλάδας, αφού την προστατεύετε και την υποστηρίζετε αποτελεσματικά.

Εύχομαι, λοιπόν, πρωτοβουλίες όπως η δική σας, να καθιερωθούν σε τακτική βάση ώστε οι συμπατριώτες μας, και ειδικά οι νέες γενιές, να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά και να αφουγκραστούν τον παλμό της Κρήτης αλλά και να μυηθούν στον πλούτο της ελληνικής γλώσσας που προέρχεται από τα πανάρχαια χρόνια και μιλιέται αδιάκοπα, επιδεικνύοντας θαυμαστή αντοχή, παρά τα δεινά που υπέστη ανά τους αιώνες ο Ελληνισμός.

Μια γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις γλώσσες του κόσμου, έχει εμπνεύσει λογοτέχνες σε όλη τη γη, μια γλώσσα που νοηματοδότησε το περιεχόμενο της Δημοκρατίας αλλά που είναι και η γλώσσα των Ευαγγελίων, της Πίστης μας.

At this point, please allow me to address you, my young friends, speaking to you in the language you speak, about the Greek language, which you believe that you don’t speak. And yet you do, since you speak excellent English! I will explain!

The Greek intellectual, Xenofontas Zolotas, ex Governor of the Bank of Greece and Prime Minister of Greece, demonstrated it twice, with his historic speeches during a World Economic Forum, in Washington, in which he used words of Greek origin, that are used in English. I suggest you to find these speeches, and you will realize that only articles and prepositions, were in English.

He made such a deep impression on the American audience and Press, that he was asked to address a new speech, in the same way, two years later, in 1959, in the annual Session of the International Monetary Fund.

He did it, not for personal promotion, but in order to stimulate the world’s interest in our country, which was wounded by the sufferings heaped upon it, by the 2nd World War and the Civil War.

So, I ask you to engage with the Greek language, that unites us all. A language that is an ark of high values and culture. Also, it is no coincidence that two Greek poets, Giorgos Seferis and Odysseas Elytis, won the Nobel Prize, writing their excellent poetry, in this language.

My dear young friends,

I am convinced that at the end of this trip, you will become even more ardent ambassadors of Greece, back in your homeland.

Greece, grows greater and stronger with you. But you too, participating in Greek Education, grow and mature as complete personalities.

Κύριε Πρόεδρε,

θα ήθελα να συγχαρώ εσάς προσωπικά αλλά και όλους τους συνεργάτες σας για την πρωτοβουλία σας και για την άψογη διοργάνωση αυτής της επίσκεψης σας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, τους καλλιτέχνες αλλά και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές, των εξαιρετικών εκδηλώσεων, στις οποίες λαμβάνετε μέρος.

Αγαπητοί μας Φίλοι,

Θεωρώ βέβαιον, ότι θα αποχαιρετήσετε την Κρήτη σε λίγες ημέρες, με γεμάτες τις αποσκευές σας από θετικές εμπειρίες και αναμνήσεις, που θα πυροδοτούν αδιάκοπα την επιθυμία σας να επιστρέψετε, για να σμίξουμε και πάλι σε ευτυχείς στιγμές και ωραίες εκδηλώσεις.

Καλή αντάμωση ! Σας ευχαριστώ.

——————————————————————————-

Μετάφραση Αγγλικού κειμένου

Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ σε, τα νέα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι, μιλώντας σας στη γλώσσα που γνωρίζετε, για την ελληνική γλώσσα που νομίζετε ότι δεν τη γνωρίζετε. Κι όμως την ξέρετε, αφού μιλάτε άπταιστα αγγλικά! Εξηγούμαι:

Ο Έλληνας διανοούμενος Ξενοφώντας Ζολώτας, πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και Πρωθυπουργός της Ελλάδας, το απέδειξε δύο φορές με τις ιστορικές ομιλίες του στη διάρκεια Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Ουάσιγκτον, στις οποίες χρησιμοποίησε λέξεις που είχαν ελληνική προέλευση και χρησιμοποιούνται στα αγγλικά. Σας προτείνω να βρείτε αυτέ στις ομιλίες για να διαπιστώσετε πως μόνο τα άρθρα και οι προθέσεις ήταν αγγλικές.

Εντυπωσίασε μάλιστα τόσο πολύ το ακροατήριο και τον Τύπο της Αμερικής που του ζητήθηκε να απευθύνει μια νέα ομιλία, κατά τον ίδιο τρόπο, δύο χρόνια αργότερα, το 1959, στην ετήσια συνεδρίαση του Δειθνο΄ςυ Νομισματικού Ταμείου.

Το έκανε, όχι για λόγους προσωπικής του προβολής αλλά για να κινητοποιήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στη χώρα μας, που ήταν πληγωμένη από τα δεινά που της σώρευσαν ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος.

Σας παρακαλώ λοιπόν ν’ ασχοληθείτε με την ελληνική γλώσσα που μας ενώνει. Μια γλώσσα που είναι κιβωτός υψηλών αξιών και πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που δύο Έλληνες ποιητές, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελύτης, κατέκτησαν το Βραβείο Νόμπελ, γράφοντας την εξαιρετική ποίηση τους σε αυτή τη γλώσσα.

Αγαπητά μου παιδιά,

Είμαι βέβαιος ότι μετά από αυτό το ταξίδι θα γίνεται ακόμη θερμότεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στις περιοχές που ζείτε.

Η Ελλάδα, μαζί με σας, μεγαλώνει. Αλλά κι εσείς, μετέχοντας της Ελληνικής Παιδείας, «ψηλώνετε» και ωριμάζετε ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

———————————————————————–