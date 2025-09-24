Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας

Με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία έκλεισε το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε., που ανήκει κατά 60% στον όμιλο Σκλαβενίτη, κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών ύψους 239,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,9% σε σχέση με το 2023.

Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική παρουσία της αλυσίδας στην τοπική αγορά, αλλά και τη θετική συμβολή του τουρισμού στην κατανάλωση.

Παρά την άνοδο στο ενεργειακό και εμπορικό κόστος, η εταιρεία διατήρησε υψηλή κερδοφορία, με τα μικτά κέρδη να φθάνουν τα 66,6 εκατ. ευρώ, έναντι 61,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, παρουσιάζοντας βελτίωση 8,5%.

Χαλκιαδάκης: Κερδοφορία υπό πίεση

Παρά την ανοδική πορεία, η αύξηση του λειτουργικού κόστους περιόρισε τα καθαρά κέρδη.

Συγκεκριμένα, τα προ φόρων ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή κάμψη της τάξης του 1,6%.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η κερδοφορία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και το 2025.

Γενναιόδωρη μερισματική πολιτική

Για μία ακόμη χρονιά, η εταιρεία προχωρά σε διανομή μερίσματος ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 93,9% των καθαρών κερδών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Χαλκιαδάκης να επιβραβεύει σταθερά τους μετόχους της.

Η πολιτική αυτή έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με την εταιρεία να έχει μοιράσει πάνω από 33 εκατ. ευρώ σε μερίσματα την τριετία 2022-2024.

Νέες επενδύσεις και ανάπτυξη προσωπικού

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίστηκε, με τις δαπάνες για πάγια στοιχεία να αγγίζουν τα 4,3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα ενσώματα πάγια αυξήθηκαν στα 32,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει την υλικοτεχνική της βάση.

Στον τομέα της απασχόλησης, η Χαλκιαδάκης ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργώντας 135 νέες θέσεις εργασίας μέσα στο 2024.

Έτσι, το προσωπικό της ανήλθε σε 1.796 εργαζόμενους, έναντι 1.661 το 2023.

Η «μάχη» της Κρήτης

Η Κρήτη αποτελεί στρατηγικό πεδίο για τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η περιοχή συνεισφέρει περίπου το 7,2% του συνολικού τζίρου σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Το 2024 η ανάπτυξη στην κρητική αγορά τροφίμων ήταν 8%, όταν η ανάπτυξη για το σύνολο της αγοράς ήταν 6,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Circana.

Αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων αλυσίδων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Χαλκιαδάκης παραμένει πρώτη σε προτίμηση και πιστότητα καταναλωτών, με 41 καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.

Από την τοπική επιχείρηση στον πυλώνα του Σκλαβενίτη

Η ιστορία της Χαλκιαδάκης ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η οικογένεια Χαλκιαδάκη άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Γαράζο Μυλοποτάμου.

Το 1980 δημιουργήθηκαν τα πρώτα σούπερ μάρκετ στην Κρήτη, σηματοδοτώντας την αρχή της σημερινής αλυσίδας.

Μετά από δύο δεκαετίες συνεργασίας με τον όμιλο Βερόπουλος, το 2014 το 60% της εταιρείας εξαγοράστηκε από τον όμιλο Σκλαβενίτη, κίνηση που αποδείχθηκε στρατηγικά καθοριστική.

Σήμερα, η Χαλκιαδάκης αποτελεί τον βασικό βραχίονα του Σκλαβενίτη στο νησί, διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά και ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στην Κρήτη.