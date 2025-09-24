Ολοκληρώνεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων με μια μεγάλη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Την Παρασκευή 26/09, με όλους τους μουσικοχορευτικούς Συλλόγους

Ολοκληρώνεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων, που για 4η συνεχή χρονιά γέμισε με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Την Παρασκευή 26/09/2025, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης της Παραδοσιακής Στράτας, με τη συμμετοχή όλων των μουσικοχορευτικών Συλλόγων, που έλαβαν μέρος σε αυτή.

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, με πρώτο σημείο εκκίνησης το Νεώριο Μόρο και δεύτερο το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Σημείο συνάντησης και εορτασμού στο Γιαλί Τζαμί.

Για μία ακόμη φορά, τα μέλη των Συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεμίζοντας τις Τρίτες μας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που συμμετείχαν.