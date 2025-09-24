Λασίθι:Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Λίμνη Αγίου Νικολάου για το Agios Nikolaos Cliff Diving 2025

Με αφορμή την εκδήλωση του Agios Nikolaos Cliff Diving 2025 που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 27 και 28 Σεπτεμβρίου, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου στην εξέδρα της Λίμνης Βουλισμένης στον Άγιο Νικόλαο στις 18:00.

Στη Συνέντευξη Τύπου θα παρευρίκονται: ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο αντιδήμαρχος Στέργιος Ατσαλάκης και ο Βραζιλιανο-ελβετός Laso Schaller και ο Ιάπωνας Kyohei Arata – δύο εκ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες Cliff Diving του διημέρου.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, με την ευγενική υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) υποστηρίζουν την εκδήλωση με αθλητές, κριτές και στελέχη τους.