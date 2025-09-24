ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Λίμνη Αγίου Νικολάου για το Agios Nikolaos Cliff Diving 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την εκδήλωση του Agios Nikolaos Cliff Diving 2025 που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 27 και 28 Σεπτεμβρίου, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου στην εξέδρα της Λίμνης Βουλισμένης στον Άγιο Νικόλαο στις 18:00.
Στη Συνέντευξη Τύπου θα παρευρίκονται: ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο αντιδήμαρχος Στέργιος Ατσαλάκης και ο Βραζιλιανο-ελβετός Laso Schaller και ο Ιάπωνας Kyohei Arata – δύο εκ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες Cliff Diving του διημέρου.
Η διοργάνωση της εκδήλωσης αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, με την ευγενική υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) υποστηρίζουν την εκδήλωση με αθλητές, κριτές και στελέχη τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και...

0
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής ...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και...

0
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής ...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ολοκληρώνεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων με μια μεγάλη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Επόμενο άρθρο
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 (ΕΗΠΚ)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων της ΙΣΑΕΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής στο Καταλαγάρι με τίτλο: «Μνήμη και Έμπνευση – Όταν η Ιστορία γίνεται Τέχνη».

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...

ΙΒ΄ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ρέθυμνο, 25-28 Σεπτεμβρίου Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών...

«Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Smart Islands»” για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Νησιών, στο Καστελόριζο»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε, ως καλεσμένος, ο Δήμαρχος του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST