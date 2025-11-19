Χαμόγελο του Παιδιού: 50% αύξηση στην κακοποίηση παιδιών – 858 οι αναφορές το πρώτο δεκάμηνο

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 – Τι ειπώθηκε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έχει καταγράψει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την κακοποίηση παιδιών το 2025.
Το πρώτο δεκάμηνο του έτους παρουσιάζεται αύξηση 50% στην κακοποίηση παιδιών καθώς έως και τον Οκτώβριο έχουν καταγραφεί 858 σχετικές αναφορές, όπως επισημάνθηκε στην συνέντευξη Τύπου του Οργανισμού με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση.
Τα στοιχεία
Το πρώτο 10μηνο του 2025 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056έλαβε 1.215 αναφορές για 2.310 συνολικά παιδιά.
Τα περισσότερα είχαν να κάνουν με παραμέληση ή εγκατάλειψη (1.096 παιδιά) ενώ ακολουθεί η σωματική κακοποίηση (858 παιδιά).
Παράλληλα, η εφαρμογή Cypertipline Hellas διαχειρίστηκε 643 αναφορές μέσω διαδικτύου με τις περισσότερες να αφορούν ψυχολογική κακοποίηση (183 παιδιά) και σωματική κακοποίηση (139 παιδιά).
Τέλος, το Εθνικό Κέντρο για κακοποίηση και εκμετάλλευση δέχθηκε 139.757 κλήσεις στις γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και έγιναν επιτόπιες παρεμβάσεις για σωματική κακοποίηση, παραμέληση και σεξουαλική κακοποίηση.
Δείτε την συνέντευξη Τύπου με την παράθεση των στοιχείων:
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ