Πανελλαδικές 2026: Aυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο που θα λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Την Παρασκευή 29 Μαϊου η έναρξη των Εξετάσεων.

Aυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο του υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι, όπου θα λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα της 28ης Μαΐου έως και τις 25 Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων όσο και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Ειδικότερα:

Α. Η πρόσβαση στο υπουργείο θα γίνεται αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, με εξαίρεση όσους χρησιμοποιούν τον υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Β. Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών, πολιτών, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, εκτός από επείγουσες υποθέσεις που θα εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και γραπτής ενημέρωσης, μεταξύ 11:00 και 18:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Γ. Δεν θα επιτρέπεται η έξοδος από το υπουργείο πριν από τις 11:00 π.μ., ούτε η είσοδος μετά τις 18:00 μ.μ., μέτρο που αφορά και τους υπαλλήλους.

Δ. Κατ’ εξαίρεση, θα επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος συνοδών υπαλλήλων με αναπηρία πριν από τις 11:00 π.μ., ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στοιχείων.

Ε. Απαγορεύεται καθ’ όλο το 24ωρο η διέλευση υπαλλήλων από την Πτέρυγα Δ΄ του ισογείου.

Ζ. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος courier και υπηρεσιών delivery για προσωπικές παραδόσεις. Η παραλαβή αντικειμένων θα γίνεται από την κεντρική πύλη μεταξύ 11:00 και 15:00, ενώ οι επείγουσες αποστολές ταχυμεταφορών θα εξυπηρετούν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοκόλλου.

Η. Η λεωφορειακή γραμμή Ε14 θα εισέρχεται στον χώρο του υπουργείου μόνο μεταξύ 11:00 και 18:00 καθημερινά.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα μέτρα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του κτηρίου κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα απαιτεί ειδική άδεια από το Γραφείο της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ