Χανιά:Διάλεξη «Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας κορυφαίος Κρητικός λόγιος στην Ευρώπη του 16ου αιώνα»

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Χανίων σας προσκαλούν στη διάλεξη με θέμα: «Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας κορυφαίος Κρητικός λόγιος στην Ευρώπη του 16ου αιώνα». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Δ. Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

Ομιλητές θα είναι ο κ. Angelo Romano, καθηγητής της Ιταλικής Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαλέντο (Λέτσε Ιταλίας) και η κ. Χρύσα Δαμιανάκη, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Σαλέντο (Università del Salento).

Ο Ιωάννης Ιουστινιάνης γεννήθηκε στην Κρήτη το 1501 και πέθανε στο Κόπερ της Σλοβακίας το 1557. Υπέγραφε τα έργα του ως Giovanni Giustiniani candiota (ο Κρητικός). Ο Ι. Ιουστινιάνης αποτελεί πρότυπο λογίου της Αναγέννησης, πολύγλωσσου και πολυταξιδεμένου. Ασχολήθηκε κυρίως με την κλασική λατινική φιλολογία στην Ισπανία, στη Γαλλία και κατόπιν στην Ιταλία.

Έζησε τον 16ο αιώνα την Αναγέννηση των γραμμάτων και των τεχνών. Έγραψε φιλολογικές και φιλοσοφικές επιστολές σε εξέχουσες προσωπικότητες των ουμανιστικών κύκλων της Ευρώπης και μεταφράσεις έργων της αναγεννησιακής και αρχαίας λατινικής γραμματείας. Το έργο του επιμελήθηκε και δημοσίευσε ο καθηγητής Angelo Romano.