ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Διάλεξη «Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας κορυφαίος Κρητικός λόγιος στην Ευρώπη του 16ου αιώνα»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Χανίων σας προσκαλούν στη διάλεξη με θέμα: «Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας κορυφαίος Κρητικός λόγιος στην Ευρώπη του 16ου αιώνα». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Δ. Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

Ομιλητές θα είναι ο κ. Angelo Romano, καθηγητής της Ιταλικής Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαλέντο (Λέτσε Ιταλίας) και η κ. Χρύσα Δαμιανάκη, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Σαλέντο (Università del Salento).

Ο Ιωάννης Ιουστινιάνης γεννήθηκε στην Κρήτη το 1501 και πέθανε στο Κόπερ της Σλοβακίας το 1557. Υπέγραφε τα έργα του ως Giovanni Giustiniani candiota (ο Κρητικός). Ο Ι. Ιουστινιάνης αποτελεί πρότυπο λογίου της Αναγέννησης, πολύγλωσσου και πολυταξιδεμένου. Ασχολήθηκε κυρίως με την κλασική λατινική φιλολογία στην Ισπανία, στη Γαλλία και κατόπιν στην Ιταλία.

Έζησε τον 16ο αιώνα την Αναγέννηση των γραμμάτων και των τεχνών. Έγραψε φιλολογικές και φιλοσοφικές επιστολές σε εξέχουσες προσωπικότητες των ουμανιστικών κύκλων της Ευρώπης και μεταφράσεις έργων της αναγεννησιακής και αρχαίας λατινικής γραμματείας. Το έργο του επιμελήθηκε και δημοσίευσε ο καθηγητής Angelo Romano.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων

0
Αύριο, Τρίτη 16/09, με τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Χανίων...

Σωματείο Εργαζομένων της ΟΑΚ ΑΕ: Επικίνδυνες και...

0
«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει...

Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων

0
Αύριο, Τρίτη 16/09, με τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Χανίων...

Σωματείο Εργαζομένων της ΟΑΚ ΑΕ: Επικίνδυνες και...

0
«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:«Jimmy Trumpet» Στο Café – Restaurant «Πλάτανος» Με τον Δημήτρη Παπουτσάκη
Επόμενο άρθρο
Σωματείο Εργαζομένων της ΟΑΚ ΑΕ: Επικίνδυνες και Απαράδεκτες συνθήκες στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αύριο, Τρίτη 16/09, με τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Χανίων...

Καραλής: Η ώρα και το κανάλι του τελικού στο Παγκόσμιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στον τελικό του επί κοντώ...

Σωματείο Εργαζομένων της ΟΑΚ ΑΕ: Επικίνδυνες και Απαράδεκτες συνθήκες στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει...

Hράκλειο:«Jimmy Trumpet» Στο Café – Restaurant «Πλάτανος» Με τον Δημήτρη Παπουτσάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Jimmy Trumpet» Στο Café - Restaurant «Πλάτανος» Με τον Δημήτρη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST