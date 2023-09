Χανιά:Εγκαίνια έκθεσης της Κατερίνας Τσεμπελή στην Αίθουσα Τέχνης Match More

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΜΠΕΛΗ

“Η Θεμελιώδης Πλάνη”

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, στις 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 351 – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ.- Η Αίθουσα Τέχνης Match More σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Η Θεμελιώδης Πλάνη» της Κατερίνας Τσεμπελή, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, στις 20:30, στην Αίθουσα Τέχνης Match More, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη.

Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Στην έκθεση «Η Θεμελιώδης Πλάνη» παρουσιάζονται έργα κυρίως μικτής τεχνικής. Η Κατερίνα Τσεμπελή κάνει ελεύθερη χρήση των υλικών της, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη μορφή του έργου, την καλλιτεχνική σύνθεση και την αισθητική. Το μέλημά της είναι πρωτίστως ηθικό: εξετάζει με κριτικό τρόπο την κουλτούρα της ντροπής που αφορά στην οργανική ύλη, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης και χαρακτηρίζεται ως βρόμικη και αηδιαστική. Αυτό το είδος της ύλης που μας περιτριγυρίζει καθημερινά. Στην κουλτούρα μας η κυριαρχία εφήμερων πραγμάτων που είναι κοντά στα άχρηστα σκουπίδια έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στη σύγχρονη τέχνη, όπως δείχνει το παράδειγμα της Τσεμπελή. Ο καλλιτέχνης και ακόμα περισσότερο ο συλλέκτης, έχει τη δύναμη να μετατρέψει αυτά τα εφήμερα πράγματα σε πράγματα ανθεκτικής αξίας με μηνύματα με το να τα φέρνει στο προσκήνιο με συγκεκριμένο τρόπο, μέσω του συστήματος του κόσμου της τέχνης. Η Τσεμπελή δεν επιθυμεί απλά να ενθαρρύνει τον θεατή να αποδεχτεί ό,τι θεωρείται παράλογο, ανώμαλο και παράδοξο στην κουλτούρα, σε αντίθεση με όλους εκείνους που θα ήθελαν να αποβάλουν τέτοια τέρατα από την τέχνη. Περισσότερο στοχεύει ακόμα πιο βαθιά, να αποβάλει την ενοχή και ντροπή από την επαφή με όλα όσα θεωρούνται βρόμικα και μολυσματικά και να χτυπήσει με το καλλιτεχνικό της σφυρί τα είδωλα που η κοινωνία εκθειάζει.

Ο ιστορικός τέχνης και συνεπιμελητής της έκθεσης Δρ Κωνσταντίνος Πρώιμος σημειώνει: «Την αγάπη όλων όσων είναι γήινα, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, προκρίνει η Κατερίνα Τσεμπελή, ακολουθώντας τη μεγάλη παράδοση του Joseph Beuys ο οποίος υποβάθμισε τη μορφή για χάρη του ηθικού ακτιβισμού. Ό,τι σε μας φαίνεται ως σκουπίδι ή άχρηστο, στο σύμπαν της Τσεμπελή μετατρέπεται σε όπλο κατάφασης της ζωής, της φύσης και της γης και εγκυμονεί τη δυνατότητα αλλαγής των συμβάσεων όχι μόνο στο χώρο της τέχνης αλλά και στον κόσμο καθαυτό. Η αλλαγή που επικαλείται η Τσεμπελή αντιμάχεται τη ντροπή, την ενοχή και τη μεταμέλεια που μόνο αδυναμία κληροδοτούν στην ανθρώπινη ύπαρξη και προκρίνει τη δύναμη, την ευτυχία και την αισιοδοξία για το πεπρωμένο του κόσμου μας».

Η οργάνωση της έκθεσης γίνεται από την Αίθουσα Τέχνης Match More και εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 για τον εορτασμό των 15 ΧΡΟΝΩΝ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά και το Ζεύξις Art Studio. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023. Ανοικτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή 12:00-22:00 με ελεύθερη είσοδο.

Η Κατερίνα Τσεμπελή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αρχικά φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές τον Παναγιώτη Τέτση και τον Νίκο Κεσσανλή και αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει παρουσιάσει το εικαστικό της έργο σε πέντε ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετοχή σε δεκάδες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στο Βέλγιο και στη Ρωσία. Για σειρά ετών δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση Εικαστικά, Ελεύθερο Σχέδιο και Ιστορία της Τέχνης και επίσης εθελοντικά δίδαξε Στοιχεία Ζωγραφικής σε ομάδες ενηλίκων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Ζει με την πολυμελή οικογένειά της και δημιουργεί στα Χανιά της Κρήτης.

Το σύμπλεγμα Πολιτισμού και Αναψυχής Match More δημιουργήθηκε το 2016 σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων στον Πλατανιά Χανίων. Αποτελείται από την Match More Art Gallery, την Match More Underground Gallery και το Match More Restaurant που διαθέτουν κήπο, εξώστες, άνετο parking και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Η Match More Art Gallery φιλοδοξεί τόσο να προάγει τη σύγχρονη τέχνη σε όλες τις διαφορετικές μορφές κι εκδοχές της που περιλαμβάνουν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, το σχέδιο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις performances, όσο και να εκπροσωπεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε εγχώριες ή διεθνείς εκθέσεις τέχνης, φόρουμ πολιτισμού και εικαστικές δράσεις. Παράλληλα με την εκθεσιακή δραστηριότητά της προγραμματίζει την ενεργή συμβολή της στην κοινότητα των καλλιτεχνών και στην ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου διοργανώνοντας εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις και παρουσιάσεις που αφορούν στην τέχνη και στον τόπο.

