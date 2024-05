Ολοκληρώθηκε το 9ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο καταγράφοντας για ακόμα μια χρονιά μεγάλη επιτυχία

– Περισσότερα από 100 εγγεγραμμένα σκάφη και δεκάδες σε λίστα αναμονής για τη μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής στον κόσμο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ναύπλιο το 9o Mediterranean Yacht Show (MEDYS) έπειτα από 5 ημέρες στις οποίες η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες του yachting.

Έχοντας αναδειχθεί στη μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής στον κόσμο, το MEDYS συμπλήρωσε φέτος 10 χρόνια από την ίδρυσή του, και συγκέντρωσε για ακόμα μια χρονιά την αφρόκρεμα των σκαφών που λειτουργούν με ελληνική επαγγελματική άδεια, εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο, καθώς και δεκάδες εκθέτες με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το yachting.

Η 9η διοργάνωση του Show διεξήχθη από τις 27 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2024 στο λιμάνι του Ναυπλίου και ανέδειξε για ακόμα μια φορά τη δυναμική του ελληνικού yachting επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως την αιχμή του δόρατος του θαλάσσιου τουρισμού.

H ένατη διοργάνωση σημείωσε ρεκόρ με 102 σκάφη συνολικού αθροιστικού μήκους 3,9 χιλιομέτρων να κατοχυρώνουν συμμετοχή μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα από την έναρξη των εγγραφών, δημιουργώντας μια εκτενή λίστα αναμονής, ενώ ναύλοι της τελευταίας στιγμής δεν επέτρεψαν την παρουσία κάποιων εξ αυτών. Τη φετινή έκθεση επισκέφθηκαν 760 επαγγελματίες του κλάδου από 30 χώρες του κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Show, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στο luxury yachting, έχουν σκάφη με μήκος μεγαλύτερο των 24 μέτρων.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων του 9ου Mediterranean Yacht Show που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 27 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, κ. Μιχάλης Σκουλικίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων: “Η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή για εμάς, καθώς σηματοδοτεί την 10η επέτειο από την ίδρυση του Show, το οποίο με συνεχή και συνεπή προσπάθεια αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής στον κόσμο. Μια πορεία, η οποία υπήρξε ανοδική χάρη στην επιμονή και τη δραστηριότητα του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Μια πορεία, η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με αυτή του ελληνικού yachting, με την καινοτομία, με την ελληνική φιλοξενία και ναυτοσύνη και με την ακλόνητη προσήλωση στην αριστεία. Κάθε χρόνο το Mediterranean Yacht Show αποδεικνύει τη δυναμική του με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η έκθεσή μας είναι ένα από τα πλέον επιδραστικά γεγονότα στην ετήσια ατζέντα του yachting και προσελκύει στο Ναύπλιο ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών του κλάδου από όλο τον κόσμο. Από την πρώτη χρονιά της διοργάνωσής του, μέχρι σήμερα, 10 χρόνια μετά, το Mediterranean Yacht Show έχει γίνει μάρτυρας παγκόσμιων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, αλλά έχει παραμείνει ένα φωτεινό παράδειγμα αριστείας. Καθώς βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας νέας δεκαετίας, το ελληνικό yachting φτάνει σε μια κομβική στιγμή της εξέλιξής του και καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Με το βλέμμα στο μέλλον, οι προοπτικές του ελληνικού yachting είναι αναμφισβήτητα λαμπρές και χαρακτηρίζονται από απεριόριστες ευκαιρίες ανάπτυξης, καινοτομίας και επιτυχίας. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού και το Mediterranean Yacht Show θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά μας”.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστησαν μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Έλενα Ράπτη, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός, ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος κ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτρης Ορφανός, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Πατέρας και άλλοι επίσημοι.

Η πρώτη μέρα της έκθεσης ολοκληρώθηκε με τη δεξίωση στο Παλαμήδι όπου οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια μοναδική βραδιά υπό τους μελωδικούς ήχους του συγκροτήματος Fortissimo.

● Αριθμός Σκαφών: 102 εγγεγραμμένα σκάφη

● Συνολικό αθροιστικό μήκος εγγεγραμμένων σκαφών: 3,9 χιλιόμετρα

● Αριθμός επισκεπτών: 760 επαγγελματίες του κλάδου

● Χώρες που εκπροσωπήθηκαν: 30 χώρες

● Αριθμός Εκθετών: 45 περίπτερα εκθετών

Το MEDYS αποτελεί το μοναδικό κλαδικό γεγονός αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα και η σημαντική προσέλκυση επαγγελματιών του κλάδου από ολόκληρο τον κόσμο επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά την επιτυχία, καθώς και τη σημασία της διοργάνωσης για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετείχαν είναι οι: TWW, Burgess, Edmiston, Fraser, IYC, Yachting Partners International, Camper & Nicholsons International, CSO Yachts, Northrop & Johnson, Yachtzoo, Luxury Charter Group κ.ά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στο πλαίσιο του Mediterranean Yacht Show πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός Chefs’ Competition. Αποτίοντας φόρο τιμής στην περιοχή της Αργολίδας, οι συμμετέχοντες Chefs κλήθηκαν να δημιουργήσουν κυρίως πιάτα με το πορτοκάλι σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού φιλοξενήθηκαν και φέτος δύο διακεκριμένοι Chefs, ο βραβευμένος με 2 αστέρια Michelin κ. Γιώργος Παπαζαχαρίας από το Delta Restaurant, το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα που διαθέτει δύο αστέρια Michelin, και ο βραβευμένος με 1 αστέρι Michelin κ. Luca Piscazzi από το εστιατόριο Pelagos του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τον Δήμο Ναυπλιέων υπό την αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Χορηγοί της διοργάνωσης:

Πλατινένιος Χορηγός: Elin

Χρυσοί Χορηγοί: Eurobank Private Banking, Alpha Mare

Ασημένιος Χορηγοί: Jotun

Global Official Media Sponsor: Boat International

Greek Official Media Sponsor: Skipper on Deck

Χορηγοί: Chauffeur Greece, Κτήμα Σκούρας, Rina

Powered By: Trinity Events