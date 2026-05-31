Δήμος Ηρακλείου:Με πολλές και σημαντικές ειδήσεις η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Η συνέχεια των έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, η αυτοψία σε εργασίες στα Ενετικά Τείχη από την Υπουργό Πολιτισμού, οι προκλήσεις από την ένταξη της Κνωσού στον Κατάλογο της UNESCO και η εξέλιξη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων, ήταν μερικά από τα θέματα που βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Συνεχίζονται τα έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής.

Στο μέτωπο των ασφαλτοστρώσεων, ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις σε τμήματα της Λ. Νεάρχου, της Κορωναίου και της Πεδιάδος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις στη 2η Δημοτική Κοινότητα στις οδούς Γιούχτα, Κυρά της Ρω και Αχέπα. Παρακάτω θα δείτε τους δρόμους που παίρνουν σειρά.

Το πρόγραμμά μας για τη βελτίωση των δρόμων της πόλης διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

1) Στη σημειακή αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος (λακκούβων), από συνεργεία της Τεχνικής μας Υπηρεσίας.

2) Στις στοχευμένες ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δρόμων όπου παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές, από συνεργεία αναδόχου.

3) Στη γενική οδοστρωσία κεντρικών δρόμων μεγάλης κυκλοφορίας και άλλων δρόμων που συνιστούν ενότητες, από συνεργεία αναδόχων του μεγάλου προγράμματος ασφαλτοστρώσεων.

Στο μέτωπο του Πρασίνου, με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στο Μαρτινένγκο, στο πάρκο Μπαντουβά, στα Δειλινά, στις Δαφνές και στον κόμβο της Λ. Κνωσού στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις από την Υπηρεσία και τον ανάδοχο σε δεκάδες σημεία, σε πάρκα, λεωφόρους, πλατείες, σχολεία και παιδικές χαρές. Οι εργασίες συνεχίζονται και θα καλύψουν όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας.

🔘 Αυτοψία σε εργασίες στα Ενετικά Τείχη από την Υπουργό Πολιτισμού

Με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και υπηρεσιακά στελέχη, είδαμε από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού στα Ενετικά Τείχη, στο τμήμα από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΑ Ηράκλειο μέχρι την Επιγραφική Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου (τμήμα Σαμπιονάρα – Μπέμπο – Αγίου Φραγκίσκου).

Παράλληλα, συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις για την ιστορική σειριακή εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO που κορυφώθηκαν στην Κνωσό, με την αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού.

Η ένταξη της Κνωσού στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Και αυτό δεν συνέβη απλώς. Έγινε. Είναι αποτέλεσμα πράξης.

Χρειάστηκε κόπος, μέθοδος και απαιτείται συνέχεια στο μέλλον. Αυτό σημαίνει δέσμευση.

Η εμπειρία που είχαμε συμμετέχοντας στην προσπάθεια είναι πολύτιμη. Εμπεδώνει πρακτικές που μας επανατοποθετούν και ορίζουν μια καλύτερη αφετηρία για το μέλλον.

Για την ένταξη της Κνωσού, έχει αναγνωρισθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου συνεισέφερε αποφασιστικά. Κάναμε πολλή και ουσιαστική δουλειά. Σχεδιάσαμε και διαμορφώσαμε τον χώρο στάθμευσης και τον περιβάλλοντα χώρο, δημιουργήσαμε ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των επισκεπτών προς τον αρχαιολογικό χώρο (νέο πεζοδρόμιο, προστατευτικά κιγκλιδώματα, μετατόπιση στάσης λεωφορείου και στύλων ΔΕΗ, απομάκρυνση περιπτέρου), εκπονήσαμε μελέτη ευπρεπισμού των προσόψεων των καταστημάτων, τοποθετήσαμε πρόσθετο αστικό εξοπλισμό και αρκετά ακόμα.

Και, βέβαια, πραγματοποιήσαμε μια πειστική ενημέρωση του αξιολογητή της Unesco, τον οποίο υποδεχτήκαμε και στη Λότζια. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να συγχαρώ τους τους τότε αρμόδιους Αντιδημάρχους Γιώργο Σισαμάκη, Νίκο Γιαλιτάκη, και τους νυν Δημήτρη Σπυριδάκη και Γιώργο Τσαγκαράκη, όλα τα στελέχη των Υπηρεσιών μας, και ιδιαίτερα τον Στέλιο Μικράκη, την Εύη Παπαδάκη, την Κάλλια Νικολιδάκη, τη Φωτεινή Τριγωνάκη, και τη Ρίτα Χαιρέτη.

Και συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε σε μια καλή στιγμή που μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για αυτά που είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Για το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων του.

🔘 Δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων

Η ανακοίνωση της ΕΑΣΗ ότι δεν προτίθεται να μισθώσει το ακίνητο των Μαλάδων για την προσωρινή φιλοξενία προσφύγων/μεταναστών, συντάσσεται με την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, υιοθετώντας το Ψήφισμα που κατέθεσε η Δημοτικής μας Αρχή.

Θυμίζω ότι για το θέμα είχα καλέσει στη Λότζια τον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ Σταύρο Γαβαλά (19/5), του είχα επιδώσει το Ψήφισμα, τον είχα ενημερώσει για τη θέση μας (η οποία ταυτίζεται με την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης) και είχα επισημάνει ότι, με δεδομένη τη λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της Ένωσης, θα έπρεπε η Διοίκησή της να λάβει υπόψη τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναμένουμε τις προτάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και θα τις αξιολογήσουμε στο πλαίσιο που θέτει το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να βρεθεί μια αξιοπρεπής λύση προσωρινής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, που δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

🔗 Ακόμη, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την τοποθέτησή μου στο Διεθνές Συνέδριο του Economist και του Powergame «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη» που διοργανώθηκε στα Χανιά, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασσούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Υπουργών, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, Φορέων και επιχειρήσεων.

• Τη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Αρχής, για το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Τη δράση της Αντιδημαρχίας Διοίκησης & Τουρισμού στην Πλατεία Συντάγματος, με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Γιώργου Αγριμανάκη και τη συμμετοχή των σεφ της Ολυμπιακής Ομάδας Γαστρονομίας Λευτέρη Σουλτάτου (προπονητή της Ομάδας), Γιώργου Δαμιανάκη, Ρένας Χανιωτάκη, Γιώργου Στεφανάκη και Άρη Καρτάκη.

• Το άνοιγμα της οδού Επιμενίδου έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στο Μέγαρο Κοθρή – Λιοπυράκη.

• Τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε Μαζί – Στηρίζοντας τη Νέα Οικογένεια», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, που υλοποιείται με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη και της Εντεταλμένης Συμβούλου Πελαγίας Βοργιά.

• Τις δράσεις των Κ.Η.Φ.Η. και ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-ΑΠΗ του Δήμου μας.

• Τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού που διοργανώθηκαν με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη: (1) «Η Κατάθλιψη και το Άγχος στην Ενήλικη Ζωή», (2) Απονομής βεβαιώσεων στους εκπαιδευόμενους του προγράμματος φωτογραφίας του κύκλου «Δια Δήμου Μάθηση», και (3) Του σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στο Αρχαιολογικό Μουσείο, με την εθελοντική ομάδα «Μέλισσες – Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων» και υπεύθυνο τον φυσίατρο Λάζαρο Βακιρτζιάν.

• Την ορκωμοσία μιας νέας μόνιμης υπαλλήλου, της Γεωργίας Παπαδάκη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) που διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2024. Την υποδεχθήκαμε μαζί με τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη και Γιώργο Αγριμανάκη και την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας Ελένη Σταυράκακη

• Τα εγκαίνια της έκθεσης «Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

• Την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων στα βοηθητικά γήπεδα του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού.

✅ Ακόμη, την ερχόμενη εβδομάδα:

• Υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο που προέκυψε από τον Διεθνή Διαγωνισμό για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας. Μια μακρά διαδρομή, που ξεκίνησε με μια γενναία απόφαση της Δημοτικής Αρχής, ολοκληρώνεται. Το μεικτό σύστημα τίθεται σε εφαρμογή εντός του Ιουνίου, και η πόλη μας γυρίζει σελίδα, για να γίνει μια πραγματικά καθαρή πόλη.

• Την Τρίτη 2/6 συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή εταιρείας – παρόχου επικοινωνιών εναντίον του Δήμου μας, για την πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη προστασίας των δρόμων και των δένδρων από τις τομές των έργων. Στο πλευρό μας έχουμε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Γιατί το τεράστιο πρόβλημα από τις τομές στους δρόμους από τα έργα εγκατάστασης οπτικών ινών δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο. Και φυσικά, στο πλευρό μας έχουμε κάθε πολίτη που θέλει, όπως κι εμείς, έργα ψηφιακής ανάπτυξης,

αλλά με κανόνες που θα προστατεύουν την ασφάλεια στη μετακίνηση, την αισθητική της πόλης, και συνολικά την ποιότητα ζωής. Στη μάχη αυτή, κάνουμε το χρέος μας, να προασπίσουμε βασικά δικαιώματα των πολιτών στο δημόσιο χώρο. Και η πραγματικότητα είναι ότι εφαρμόζοντας την Κανονιστική μας Πράξη, έχουμε βάλει σήμερα φραγμό στη ασυδοσία των εργολάβων και στην επακόλουθη βλάβη για την πόλη μας.

Αποδείχθηκε ότι οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες που θέσαμε και ότι αυτό ωφελεί την πόλη χωρίς να παρακωλύει στο ελάχιστο την εκτέλεση των έργων εγκατάστασης δικτύων. Εναπόκειται στο Συμβούλιο της Επικρατείας αν θα διαφυλάξει αυτό το πολύτιμο κεκτημένο ή αν θα επιτρέψει την επάνοδο στην αναρχία και την ασυδοσία που αφήνει ανάπηρες τις πόλεις ολόκληρης της επικράτειας.

• Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 3/6, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης θα εισηγηθεί την πρότασή μας για τη λεγόμενη «μεγάλη» αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2026. Είναι η προβλεπόμενη πρώτη αναμόρφωση της χρονιάς που γίνεται σε κάθε Δήμο, με την οποία επικαιροποιούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφηκαν στις 31/12/2025.

Η γενική εικόνα του προϋπολογισμού αποτελεί συνέχεια του αρχικού προϋπολογισμού που είχε εισαχθεί προς συζήτηση από τον τότε Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη και κινείται στην ίδια θετική κατεύθυνση. Έχουμε δημιουργήσει μία καλή βάση για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη του δημοτικού έργου. Σε συνάρτηση με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θα δείτε και μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που αφορά στη χρηματοδότηση έργων του Δήμου μας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την οποία προσπαθήσαμε επί μακρόν, επίμονα και συστηματικά.

• Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέτουμε δυο εισηγήσεις – προτάσεις για παραχώρηση χώρων στη Δημοτική μας Επιχείρηση ΔΕΠΑΝΑΛ: (1) Των δυο αναψυκτηρίων των Ενετικών Τειχών, με σκοπό να λειτουργήσουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), και (2) Καταστημάτων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με σκοπό την αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού για περαιτέρω ανάδειξη του συγκροτήματος.

• Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στις οδούς Κλεάνθη, Πινδάρου, Αγίου Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αβέρωφ και Δημοκρατίας (από το Ηρώον μέχρι την Πλ. Ελευθερίας).

• Από τις 3 έως τις 8/6, οι εθελοντές της Δημοτικής μας Παράταξης «Δικαίωμα στην πόλη» σας περιμένουν στην έκθεση λουλουδιών «Ανθεία 2026», στο Πάρκο Γεωργιάδη. Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου διαγωνισμού «ΑνθίΖω την πόλη μου».

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.