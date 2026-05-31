Μενέλαος Μποκέας: «Περισσότερη εμπιστοσύνη στους Δήμους, περισσότεροι πόροι για τους πολίτες»

Την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους, χρηματοδοτικά εργαλεία και μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης από την Πολιτεία, ανέδειξε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά τη συμμετοχή του στην Attica Green Expo 2026. . Στην έκθεση συνόδευσαν το Δήμαρχο οι Αντιδήμαρχοι Μανόλης Βίστης και Βαγγέλης Παρασυρης.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου συμμετείχε στο θεματικό πάνελ με τίτλο «Συνεργασία ΟΤΑ και Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Αποβλήτων», μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλη Γραφάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Χαράλαμπο Σιάτρα, καθώς και τους Δημάρχους Δέλτα Γερακίνα Μπισμπίνα, Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη και Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Μενέλαος Μποκέας υπογράμμισε ότι η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να υπάρχουν οριζόντιες λύσεις για όλους τους Δήμους.

Όπως ανέφερε, κάθε περιοχή διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της ανάγκες και τις δικές της προκλήσεις, γεγονός που απαιτεί ευελιξία στον σχεδιασμό και προσαρμοσμένες πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες κάθε τόπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τουριστικούς Δήμους, όπως το Μαλεβίζι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου καλούνται να διαχειριστούν πολλαπλάσιους όγκους απορριμμάτων εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας και της έντονης τουριστικής δραστηριότητας.

«Η Αυτοδιοίκηση γνωρίζει τα προβλήματα καλύτερα από τον καθένα, γιατί βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους πολίτες. Αυτό που χρειάζεται είναι τα κατάλληλα εργαλεία για να δίνει αποτελεσματικές λύσεις. Δεν μπορεί να ζητούνται συνεχώς περισσότερες αρμοδιότητες και υψηλότεροι στόχοι χωρίς την αντίστοιχη οικονομική και θεσμική στήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του Τέλους Υγειονομικής Ταφής, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων που εισπράττονται μέσω του συγκεκριμένου τέλους πρέπει να επιστρέφει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να χρηματοδοτούνται έργα, υποδομές και δράσεις που ενισχύουν την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και τη συνολική αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι συνεργασίες μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες, τη διαφάνεια και τη συγκράτηση του κόστους για τα νοικοκυριά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μενέλαος Μποκέας υπογράμμισε ότι η επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων περνά μέσα από ισχυρούς Δήμους, με επαρκείς πόρους, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων.

«Περισσότερη εμπιστοσύνη στους Δήμους, περισσότεροι πόροι για τους πολίτες. Αυτός είναι ο δρόμος για μια αποτελεσματική, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Χρειάζεται, όμως, τα κατάλληλα εργαλεία για να μετατρέπει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες», κατέληξε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου.