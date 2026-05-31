Λευτέρης Αυγενάκης από τις Πατσίδες «Η δύναμη ενός λαού που δεν λύγισε ποτέ»

Στην εκδήλωση στις Πατσίδες για την Μάχη της Κρήτης βρέθηκε ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Η δύναμη ενός λαού που δεν λύγισε ποτέ

Υπάρχουν λαοί που γράφουν την ιστορία τους με λόγια. Και υπάρχουν λαοί που τη γράφουν με πράξεις, θυσίες και αγώνες. Ο κρητικός λαός ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Στις Πατσίδες, αποτίσαμε φόρο τιμής στους ήρωες της Μάχης της Κρήτης, 85 χρόνια μετά από εκείνες τις ημέρες που η Κρήτη στάθηκε όρθια απέναντι στη ναζιστική θηριωδία.

Η Μάχη της Κρήτης ήταν η απόδειξη ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται με θάρρος, ενότητα και πίστη στις αξίες ενός λαού. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά έγραψαν ένα μοναδικό κεφάλαιο αντίστασης που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο.

Από το ίδιο αυτό πνεύμα γεννήθηκαν και οι σπουδαίες πράξεις της Κρητικής Αντίστασης που ακολούθησαν, με κορυφαία την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε. Μια πράξη τόλμης, σχεδιασμού και αυταπάρνησης που απέδειξε πως η Κρήτη δεν υποτάχθηκε ποτέ και πως η ψυχή της ελευθερίας παρέμενε ζωντανή σε κάθε γωνιά του νησιού.

Η μνήμη των ηρώων μας είναι παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον. Είναι η υπενθύμιση ότι οι μεγάλες κατακτήσεις ενός τόπου γεννιούνται όταν οι άνθρωποί του στέκονται ενωμένοι απέναντι στις δυσκολίες.

Τιμή και ευγνωμοσύνη στους αγωνιστές της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης.»