Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους εννέα κατηγορούμενοι

Την προφυλάκιση ενός εκ των δύο λογιστών που φέρονται ως βασικά πρόσωπα στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τις απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται από τις δικαστικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερο κύκλου των απολογιών, μια διαδικασία που κράτησε για ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του ενός από τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Για τους υπόλοιπους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν μέχρι σήμερα, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και τον βαθμό εμπλοκής που τους αποδίδεται.

Τη θέση ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν εμπλοκή των ιδιοκτητών Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων ιδιοκτητών ΚΥΔ, Γιώργος Κοκοσάλης.

Σε δήλωση του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής, ο κ. Κοκοσάλης αναφέρθηκε στην απόφαση των δικαστικών αρχών να αφήσουν ελεύθερους τους εντολείς του με περιοριστικούς όρους,

υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος των ΚΥΔ περιορίζεται στην υποβολή των δηλώσεων και όχι στον έλεγχο της νομιμότητας των στοιχείων που καταθέτουν οι παραγωγοί. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι θα δικαιωθούν πλήρως ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ κάλεσε τους παραγωγούς να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τα πιστοποιημένα ΚΥΔ και να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχόν λαθών στις κτηματολογικές εγγραφές τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

“Παρά την πράγματι ανεπανάληπτα επαγγελματική δουλειά του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, που περιείχε μεταξύ άλλων συγκριτικές αξιολογήσεις και μεθοδολογικές σταθμίσεις δεδομένων από πολλές συνεργικές Υπηρεσίες τις οποίες κινητοποίησε,

εντούτοις κατά την ταπεινή μου άποψη δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί η οποιαδήποτε εμπλοκή των εκπροσώπων των ΚΥΔ στην κατηγορούμενη πράξη της απάτης κατά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αναπόφευκτη συνέπεια την απελευθέρωση με ήπιους περιοριστικούς όρους των εντολέων μου – μετά από μια πολύωρη, εξαντλητική αλλά συνάμα πολυτελή δικονομική διαδικασία. Είμαι σίγουρος πλέον ότι στο Δικαστήριο αυτοί οι άνθρωποι θα αθωωθούν πανηγυρικά.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία (σ.σ. με αριθ. πρωτ. 78078/9-12-2024 και με ΑΔΑ ΨΔΑΣ46ΨΧΞΧ) εγκύκλιο ΟΣΔΕ, δεν εμπίπτει στον καταστατικό σκοπό κι εν γένει λειτουργικό προορισμό των ΚΥΔ ο έλεγχος της ορθότητας και νομιμότητας των δηλωθέντων στοιχείων από τους παραγωγούς, που αποτελεί ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και μόνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις τρεις οικογένειες παραγωγών, ήτοι μόλις 8 άτομα,

σε σύνολο 3.000 παραγωγών που επέλεξαν το ΚΥΔ των εντολέων μου βρέθηκαν ελεγχόμενοι και υπόλογοι, παρά τους πιεστικούς και εξαντλητικούς ελέγχους της αστυνομίας και αυτό συνέβη κύρια και καίρια όχι από εγκληματική διάθεση αυτών των ανθρώπων (παραγωγών) αλλά λόγω της εμβρυακής και μη εισέτι αποκρυσταλλωμένης κατάστασης που επικρατεί σε επίπεδο κτηματογράφησης στην Κρήτη.

Καλώ τους παραγωγούς να επιδείξουν ψυχραιμία, να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τα ΚΥΔ, τα οποία είναι και οι μόνοι πιστοποιημένοι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης του συνόλου της διαδικασίας ενεργοποίησης κατ´ έτος των δικαιωμάτων και να μεριμνήσουν άμεσα να αποσφαλματοποιήσουν τις όποιες λανθασμένες εγγραφές στο Κτηματολόγιο προκειμένου αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική ακαταστασία.”

Η υπόθεση αφορά συνολικά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να εξασφάλιζε παράνομα αγροτικές ενισχύσεις, με το συνολικό οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κύκλωμα εκμεταλλευόταν αδυναμίες του συστήματος υποβολής δηλώσεων, χρησιμοποιώντας εικονικά μισθωτήρια και δηλώσεις εκτάσεων προκειμένου να εισπράττονται παράνομα επιδοτήσεις. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.https://www.neakriti.gr/