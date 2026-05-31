Ρέθυμνο:Σύλληψη τεσσάρων ατόμων με όπλα ,ναρκωτικά και για ζωοκλοπή

Συνελήφθησαν -4- ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών , όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -1- κιλό και -110- γραμμάρια κοκαΐνης χρηματικό ποσό -32.800- ευρώ , -860- γραμμάρια κάνναβης -7- όπλα και -2- ζυγαριές

Επιπλέον κατασχέθηκαν πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (30.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπισης του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της οπλοκατοχής και της ζωοκλοπής.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου ,αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ,του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου ,πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, περιβάλλοντες χώρους και ποιμνιοστάσια και συνέλαβαν τέσσερεις ημεδαπούς (61,53,23,20 ετών) κατηγορούμενους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,όπλων , και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα ,κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -1- κιλό και -110- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

• -860- γραμμάρια κάνναβης

• -5- κυνηγετικά όπλα

• Πιστόλι με τρεις -3- γεμιστήρες

• Τυφέκιο

• -2- ζυγαριές

• Χρηματικό ποσό -32.800- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

• Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Επίσης σε αγροτεμάχιο πλησίον οικίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται -4- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τέλος ,σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.