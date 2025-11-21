Χανιά:Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης μεταλλικής πεζογέφυρας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.», θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάρτησης και τοποθέτησης μεταλλικής πεζογέφυρας επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στην περιοχή της Γεωργιούπολης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από την ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και θα απαιτήσουν ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στο χρονικό διάστημα από 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστεί η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε., παρακαλεί τους οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου για την προσοχή και την τήρηση των σχετικών ρυθμίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών.