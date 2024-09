Χανιά : Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2024 | 29-30 Σεπτεμβρίου | Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των λαών

Facebook Event: https://fb.me/e/74F1L8kUW

Πρόγραμμα Φεστιβάλ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/09

18:00: ΕΚΔΗΛΩΣΗ

‘’Όλου του κόσμου η καρδιά, χτυπά στην Παλαιστίνη!’’

Ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου και η ανάγκη για αντιπολεμική, διεθνιστική απάντηση από τους λαούς!

[ομιλητής/ρια: Παναγιώτης Ξοπλίδης (Π.Ε. ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση) , Μαρία Πλασάτη (μέλος της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση)

21:00: ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Veil Omega

Αλέξανδρος Κτιστάκης

Γλέντι με τα KANARYA

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/09

18:00: ΕΚΔΗΛΩΣΗ

‘’Greek summer is NOT a state of mind’’

Πόλη- περιβάλλον- εργασία, οι μεγάλοι χαμένοι της υπερ-τουριστικοποίησης / ταξικός αγώνας για καλύτερη ζωή!

[ομιλητές: Κώστας Βουρεκάς (αρχιτέκτονας), Αλέξανδρος Καράμπαλης (εργαζόμενος στον επισιτισμό), Γιώργος Πιαγκαλάκης (πρώην περιφερειακός σύμβουλος με την Ανυπόταχτη Κρήτη)

20:30: προβολή ταινίας μικρού μήκους ‘’ΔΗΚΕΟΣΙΝΙ’’

21:00: ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Φωτεινή Βελεσιώτου

Γλέντι με τους Α. Τριανταφύλλου, Ε.Μπλαζάκη, Α.Χαλαβαζη, Μ.Γεμιστό

– Παρουσίαση Προγράμματος

Το Φεστιβάλ Αναιρέσεις επιστρέφει στον χώρο του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των λαών στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό σύνθημα «Στις μέρες οργής χτίζουμε τον κόσμο της ανατροπής!» και μας καλεί με ενδιαφέρουσες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το εγχείρημα των Αναιρέσεων επιδιώκει σταθερά να σηματοδοτήσει μια συλλογική διαδικασία ανατρεπτικής πολιτιστικής και πολιτικής έκφρασης.

Οι φονικοί πόλεμοι που ξεσπάνε γύρω μας, οι περιβαλλοντικές καταστροφές σε συνδυασμό με το δράμα των προσφύγων και την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, δημιουργούν μια κατάσταση απελπισίας και αναζήτησης ελπίδας έξω από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Με τις έντονες διεκδικήσεις της νεολαίας και του λαϊκού κινήματος απ’ άκρη σε άκρη της γης δημιουργούν ένα ρεύμα οργής και αμφισβήτησης.

Βλέπουμε από την μια πλευρά την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, να συνεχίζουν τους πολέμους και την σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, όσο και του πολέμου στην Ουκρανία και γενικότερα καταστάσεις ακρίβειας και εκμετάλλευσης. Από την άλλη πλευρά, σκιαγραφείται μια διευρυμένη οργή απέναντι στο μέλλον που προδιαγράφεται για τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Από τα κατειλημμένα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και το φοιτητικό κίνημα ενάντια στην πολεμική έρευνα που αξιοποιείται για το Ισραήλ, την μακρινή Αργεντινή και τις διαδηλώσεις του ενός εκατομμυρίου για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας μέχρι και το πρόσφατο φοιτητικό και μαθητικό κίνημα ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην χώρα μας, η νεολαία μαζί με τους εργαζομένους κάνουν ξεκάθαρο ότι αντιστέκονται στα αδιέξοδα που τους τάσσουν και διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.

Στις μέρες οργής, χτίζουμε τον κόσμο της ανατροπής!

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο που θα χωράει τις ανάγκες και τα δικαιώματα μας, γράφοντας νέες ελπιδοφόρες σελίδες στην ιστορία. Να φωνάξουμε δυνατά πως θα παλέψουμε για ειρήνη, φιλία και ελευθερία των λαών, ενάντια στους τόνους πολεμικών εξοπλισμών, την καταστολή και την εκμετάλλευση. Αγωνιζόμαστε ώστε ο φασισμός, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός να μην έχουν σπιθαμή χώρου γης. Αγωνιζόμαστε για να χτίσουμε δρόμους προς τη συνολική αντεπίθεση στην αντιλαϊκή πολιτική, ενάντια σε κυβέρνηση, κεφάλαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εξοντωτικά μέτρα για τον λαό και την νεολαία.

Αγωνιζόμαστε για τη συλλογική ανατροπή αυτής της επίθεσης στις ζωές μας! Τα ρυάκια της οργής που ξεπηδάνε στις διάφορες γωνιές της γης, να γίνουν το ποτάμι που θα τους παρασύρει και θα τους ανατρέψει. Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια τέτοια κατεύθυνση ρίχνουν όλες τους τις δυνάμεις.

Το φεστιβάλ Αναιρέσεις επιστρέφει και σας καλεί σε ένα τριήμερο πολιτικών εκδηλώσεων και συζητήσεων, που επιχειρούν να ανοίξουν τη συζήτηση θεμάτων κοινωνικής και πολιτικής διαπάλης. Επιδιώκει να αποτελέσει πεδίο συνάντησης των πρωτοπόρων αγωνιστών του πρόσφατου φοιτητικού κινήματος, με τους καταληψίες μαθητές, του νεολαιίστικου δυναμικού που αναμετρήθηκε με τον κρατικό αυταρχισμό και την καταστολή και του εργατικού κινήματος που διαδηλώνει, απεργεί και διεκδικεί αξιοπρεπή ζωή.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί και τη διεκδίκηση του δικαιώματος μας στην πόλη και στις γειτονιές μας, στη διοργάνωση φεστιβάλ και πολιτιστικών δρώμενων κόντρα στα κυρίαρχα πρότυπα, σε πείσμα των νόμων της αγοράς και του κέρδους. Οι πανεπιστημιακοί, δημοτικοί και δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι ελεύθεροι, να ανήκουν στο λαό και στους ανθρώπους του πολιτισμού, να έχουν όλοι και όλες το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς.

Γνωρίζοντας πως η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση είναι ο μόνος δρόμος για να κερδίσουμε τη ζωή που ονειρευόμαστε, φιλοδοξούμε το φετινό φεστιβάλ να σηματοδοτήσει ξανά μια συλλογική διαδικασία ανατρεπτικής πολιτιστικής και πολιτικής έκφρασης. Μια γιορτή για την τέχνη που χειραφετεί.

Οι πόρτες του Φεστιβάλ ανοίγουν την Παρασκευή 27 Σεπτέμβρη με την εκδήλωση “Όλου του κόσμου η καρδιά, χτυπά στην Παλαιστίνη”, ανοίγοντας τον κίνδυνο της γενίκευσης του πολέμου και την ανάγκη για πολεμική αντιδιεθνιστική απάντηση από του λαούς! Ομιλητές και ομιλήτριες στην εκδήλωση είναι ο Π. Ξοπλίδης, Π.Ε ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Μ. Πλασάτη μέλος της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση.

Η διασκέδαση βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα. Την συναυλία θα ανοίξουν Veli Omega, συνεχίζοντας με τον Αλέξανδρο Κτιστάκη και κλείνει με ένα φοβερό γλέντι από τα ΚΑΝΑΡΥΑ

Η δεύτερη μέρα, το Σάββατο 28/9 έχει αφετηρία την εκδήλωση με τίτλο “Greek summer is NOT a state of mind”. Ο Κ. Βουρέκας, αρχιτέκτονας, ο Α. Καράμπαλης, εργαζόμενος στο επισιτισμό και ο Γ Πιαγκαλάκης, πρώην περιφερειακός σύμβουλος με την Ανυπόταχτη Κρήτη, μας αναλύουν την επιρροή της υπερτουριστικοποίησης σε πόλη, περιβάλλον και εργασία και τον ταξικό αγώνα για μια καλύτερη ζωή.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα της ημέρας θα ξεκινήσει με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους «ΔΗΚΕΟΣΙΝΙ» της Χ. Χαρχαρίδη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την Φωτεινή Βελεσιώτου, και θα ακολουθήσει γλέντι με τους Ανδρέα Τριανταφύλλου, Ελευθερία Μπλαζάκη, Αλέξανδρο Χαλαβάζη και Μιχάλη Γεμιστό.

Σε πείσμα των νόμων της αγοράς και των χορηγών, στήνουμε μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού των κάτω και φιλοδοξούμε το φετινό φεστιβάλ να δώσει πνοή στους δρόμους αναζήτησης μιας νέας κομμουνιστικής απελευθερωτικής προοπτικής, με στίγμα την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση για τη ζωή που ονειρευόμαστε.

Δίνουμε ραντεβού στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των λαών 27-28 Σεπτέμβρη με πλούσιο πολιτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα !

Είσοδος ενίσχυσης 5 ευρώ

Για όλα τα τελευταία νέα μείνετε συντονισμένοι/ες:

Website: https://festival.anaireseis.gr

Facebook: @anaireseis

Instagram: @anaireseis.theproject, @anaireseis_chania

Twitter: @anaireseis

YouTube: Project Αναιρέσεις

TikTok: @anaireseis