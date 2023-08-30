Χανιά:«Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2023»

Χανιά 1-4 Σεπτεμβρίου 2023
Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Κορυφαίου Συνθέτη, ο τόπος του, τιμώντας τη Mνήμη του, συνεχίζει με ένα πλούσιο πρόγραμμα το «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης», το οποίο πραγματοποιείται από το 2015 στα Χανιά. Μια διεθνής διοργάνωση, σχεδιασμένη να προσεγγίζει το σύνολο των πτυχών της προσωπικότητας του Μίκη. Τον Λαϊκό, τον Κλασικό, τον Λυρικό, τον Στοχαστή, τον Δημιουργό που τολμούσε!
Το «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2023» έρχεται στις αρχές του Σεπτέμβρη στα Χανιά και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα κεντρικών και παράλληλων εκδηλώσεων, με την παρουσία σπουδαίων καλλιτεχνών και σημαντικών προσωπικοτήτων.
Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη
Οργάνωση Παραγωγής: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Η ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΩΡΑ 9.00 Μ.Μ. ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ, ΧΑΝΙΑ
- ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
- ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΠΕΟ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ σε: «ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»
Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΔΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
- ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ 7.30 Μ.Μ.
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ», ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗΣ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
«ΠΡΟΒΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΙΒΩ», ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ, ΣΟΛΙΣΤ ΚΙΘΑΡΑΣ
- ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
«Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΣΟΛΟ ΠΙΑΝΟ», ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΗΟΣ, ΣΟΛΙΤΣ ΠΙΑΝΟΥ, ΔΡ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
«ΕΙΜΑΣΤΕ 1013…», ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ 7.00 Μ.Μ.
- ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ 7.30 Μ.Μ.
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ. ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΑΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ 8.30 Μ.Μ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
- ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΩΡΕΣ 10 Π.Μ. – 2.00 Μ.Μ. & 6.00 Μ.Μ. – 10.00 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ «Ο ΜΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
ΑΦΙΣΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ & ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΚΗΠΟΣ», ΩΡΑ 9.00 Μ.Μ.
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «ΣΕΡΠΙΚΟ»
- ΈΚΘΕΣΗ: «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1925-2021»
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΕΘΣΗ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1925 – 2021», ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ & ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ».
Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ».
ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
- ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΘΩΜΑΪΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΡΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023.
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.
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