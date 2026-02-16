Αναζήτηση
Χανιά : Οδηγούσε επικίνδυνα και προκάλεσε ζημιές σε κατάλυμα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησία

Συνελήφθη χθες (15.02.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο 42χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, κατελήφθη να έχει εισέλθει με το όχημά του σε προαύλιο χώρο καταλύματος ημεδαπού προξενώντας υλικές ζημιές στον προαύλιο χώρο και σε σταθμευμένο εντός αυτού Ι.Χ.Φ. οχήματος.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

Team Πολ. Κρήτης
