ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για έκθεση και σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων

Σύλληψη -3- ημεδαπών για έκθεση και σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων

Συνελήφθησαν χθες (15.02.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου τρεις (3) ημεδαποί (49χρονος, 54χρονος και 54χρονη) κατηγορούμενοι για έκθεση και σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων.

Ειδικότερα, ο ανήλικος μετέβη στην οικία των 54χρονων και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ που έφερε μαζί του, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.
Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Μιχάλης Καραμαλάκης : Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την απόφαση κλεισίματος των σχολικών μονάδων
Χανιά : Οδηγούσε επικίνδυνα και προκάλεσε ζημιές σε κατάλυμα
