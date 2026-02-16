Μιχάλης Καραμαλάκης : Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την απόφαση κλεισίματος των σχολικών μονάδων

Επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, με αφορμή την απόφασή του για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται:

Η χθεσινή απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων για σήμερα, επικαλούμενη τις καιρικές συνθήκες, προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Πράγματι, χθες καταγράφηκαν ισχυροί νότιοι άνεμοι και αυξημένα μικροσωματίδια. Ωστόσο, σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, χωρίς ανέμους και χωρίς επιβαρυντικά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων. Το γεγονός αυτό γεννά σοβαρά ερωτήματα ως προς τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η απόφαση.

Η αιφνίδια ανακοίνωση του κλεισίματος δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε εκατοντάδες εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι κλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να βρουν λύση για τη φύλαξη των παιδιών τους, αναγκαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις να απουσιάσουν από την εργασία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ερωτάται, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή:

Από ποια αρμόδια υπηρεσία ζητήθηκαν επίσημα προγνωστικά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες της σημερινής ημέρας;

Υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επικείμενο κίνδυνο που να δικαιολογεί το κλείσιμο των σχολείων;

Υπήρξε σχετική εισήγηση από κάποια άλλη αρμόδια κρατική ή επιστημονική αρχή;

Η διαχείριση τέτοιων ζητημάτων απαιτεί σοβαρότητα, τεκμηρίωση και, κυρίως, υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών. Οι αποφάσεις που επηρεάζουν χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να λαμβάνονται προληπτικά χωρίς σαφή, τεκμηριωμένα και δημόσια προσβάσιμα στοιχεία.

Ως παράταξη αντιπολίτευσης, δεν αμφισβητούμε την ανάγκη προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών. Αμφισβητούμε, όμως, την επάρκεια της τεκμηρίωσης και τον τρόπο λήψης της συγκεκριμένης απόφασης.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να ενημερώσει άμεσα και επίσημα τους πολίτες για τα ακριβή δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι προαιρετικές — είναι υποχρέωση

Μιχάλης Καραμαλάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο, η πόλη μας»