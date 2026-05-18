Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026 – Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο Ελεύθερη είσοδος για το κοινό στη γιορτή πολιτισμού

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας τα Μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού πραγματοποιεί στον χώρο του Μουσείου Διάλεξη με τίτλο «Ολούς».
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν πληροφορίες που έχουν προκύψει από την σύγχρονη έρευνα (χερσαία και υποβρύχια) στον αρχαίο Ολούντα στον κόλπο της Ελούντας.
Ομιλητές είναι η κ. Βασιλική Ζωγραφάκη αν. προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και ο κ. Θεοτόκης Θεοδούλου προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Νικολάου.
Ώρα : 20:00